David Popovici, detronat. Recordul românului la 100 de metri a fost spulberat de un înotător chinez

Toată lumea știe deja de recordurile realizate de tânărul înptător român David Popovici. Numai că, acum aceste recorduri au fost detronate de un sportiv chinez. Cu alte cuvinte, recordul românului la 100 de metri a fost spulberat de un înotător chinez.

Tânărul chinez Pan Zhanle a avut o prestație uimitoare la Campionatele Mondiale de Natație de la Doha, doborând recordul mondial individual masculin la 100 m liber, iar Australia a obținut două medalii de argint în prima seară a finalei la Doha.

Pan Zhanle a realizat noua marcă de 46,80 secunde, conducând echipa sa în timpul ștafetei de 4x100m liber, pentru a-i pregăti pe coechipierii Ji Xinjie, Zhang Zhanshuo și Wang Haoyu să asigure aurul pentru China în 3 minute 11:08 secunde.

Tânărul de 19 ani a redus cu 0,06 secunde recordul anterior de 46,86, realizat de românul nostru, David Popovici, la Campionatele Europene de la Roma în august 2022.

„Da, a fost o perioadă incredibilă. Am avut încredere în prietenii mei și am făcut tot ce am putut. Mi-am spus ‘înoată din greu’.

Am fost șocat când am văzut timpul, nu mă așteptam să bat recordul mondial acum, am vrut să îl păstrez pentru Jocurile Olimpice de la Paris.”, a declarat Pan.