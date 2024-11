Ce le-a transmis David Popovici românilor, înainte de turul II al alegerilor: ”Să voteze inteligent pentru a ne apăra viitorul!”

David Popovici, campion olimpic și mondial la natație, a transmis un mesaj puternic românilor înainte de turul II al alegerilor prezidențiale. Sportivul a participat deja la primul tur, însă acum îndeamnă cetățenii, în special tinerii, să facă o alegere responsabilă în finala dintre Elena Lasconi și Călin Georgescu.

David Popovici, simbol al succesului și perseverenței, a declarat că a votat în turul I al alegerilor, fără a dezvălui însă opțiunea sa politică. Mesajul său a fost clar: implicarea fiecăruia este esențială pentru viitorul României.

”Eu am votat. Nu voi vorbi despre ce am ales în turul 1, dar am un îndemn pentru turul 2: să voteze inteligent pentru a ne apăra democrația și viitorul”, a afirmat sportivul.