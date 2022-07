David Popovici, aur în proba de 200 de metri liber la Campionatul European. Ce timp a reușit să scoată

David Popovici a câștigat aurul în proba de 200 de metri liber la Campionatul European de înot pentru juniori, care se defășoară în această săptămână la Otopeni. Ce timp a reușit să scoată campionul mondial, vedeți în rândurile de mai jos.

David Popovici, în vârstă de 17 ani, a cucerit medalia de aur în proba de 200 de metri liber, la Campionatul European de înot ce are loc în perioada 5-10 iulie la Otopeni.

Așa cum toată lumea se aștepta, David Popovici a terminat primul cursa din bazinul Complexului de Natație de la Otopeni, cu un timp de 1.45.45.

„Mi s-a făcut pielea de găină. Îmi venea să plâng când am intrat. Am așteptat cu nerăbdare să trăiesc acest concurs. Am venit să-mi fac țara să sară, să le ridic așteptările spectatorilor. Sunt sigur că mulți sunt geloși pe ceea ce simt eu acum. Am onoarea să fiu eu. La probele individuale e vorba de adevăr. Mi-ar plăcea și mai mult să facem asta și cu componenții ștafetei”, a spus David Popovici, după ce a luat aurul la Otopeni.