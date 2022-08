David Popovici, acuzat că se dopează. „Ești cam prea bun”. Răspunsul ferm al campionului din România

David Popovici are doar 17 ani și a uimit lumea sportului. CNN, BBC, Marca, „La Gazetta dello sport”, L`Equipe au scris despre puștiul din România și despre performanțele celui căruia i-au spus „rechinul”. Prestațiile lui nu au fost văzute mereu cu ochii buni. Popovici a acordat un interviu în care le-a răspuns celor care au dubii că își apără șansele în mod sportiv.

David Popovici, răspuns ferm pentru cei care îl bănuiesc de faptul că folosește substanțe interzise

David Popovici este un adevărat fenomen în sportul mondial. A câștigat două medalii de aur la Campionatele Mondiale de natație, în probele de 100 și 200 de metri liber, dar a reușit o „dublă” și la Campionatele Europene.

La Roma a dat de pământ și cu recordul mondial și a devenit cel mai rapid înotător din lume în proba de 100 de metri liber, depășind performanța din anul 2009 reușită de brazilianul Cesar Celio Filho. După succese a fost lăudat și adulat, dar au apărut și semnele de întrebare.

„Sunt mulți oameni care spun: «Bă, tu singur trișezi, ești cam prea bun». Nici nu prea stau să răspund. Dar când mă întreabă lumea serios, le spun că fac foarte multe teste antidoping, teste care vin random (n.r. – la întâmplare). Pot și acum să mă sune să mă întrebe unde sunt: «Sunt aici, la un podcast». «Ok, te așteptăm la tine acasă să oferi o mostră de sânge și una de urină». Și nu pot spune «Nu» pentru că altfel îmi iau o penalizare, care poate însemna o suspendare de câțiva ani”, a explicat David Popovici în podcastul Fair Play.

Sportivul român are un ajutor foarte important în acest sens. Mama lui a lucrat în domeniul asistenței sociale, dar a făcut și un curs de ofițer anti-doping. Visează tot ce nu are voie băiatul ei și are grijă ca în viața lui să nu apară nicio substanță care se află pe lista celor interzise.

„Cred că am făcut peste o sută de teste antidoping! Vin și la 5 dimineața, sună la ușă direct sau în timpul antrenamentului… Eu am o aplicație și spun mereu unde sunt, unde dorm, unde petrec o oră pe zi, unde voi fi peste un timp și așa mai departe”, a mai spus David Popovici, conform sursei citate. ( VIDEO AICI)

David Popovici, convins că va câștiga medalii și Campionatele Mondiale de Juniori

David Popovici și delegația României au plecat în Peru, unde vor participa la Campionatele Mondiale de juniori. Competiția găzduită de orașul Lima poate fi un nou loc unde sportivii români să-și arate valoarea.

„Vom merge într-un fus orar total diferit, cu 8 ore în urmă. Ce măsuri voi lua? Voi încerca să mă adaptez cât mai repede, să mă odihnesc, să dorm cât mai mult. Am câteva zile de adaptare și asta vom și face. Ne vom adapta, nu știm ce ne așteaptă acolo. E prima oară când călătorim în America de Sud și va fi foarte diferit. Dar ne vom distra, va fi mai puțin stresant decât la cele de seniori fiind ultimul meu concurs de juniori”, a spus Popovici la plecarea spre America de Sud.

Delegaţia României, care a plecat duminică dimineaţă spre Peru, îi cuprinde pe:

David Popovici (va concura la 100 m liber, 200 m liber), Vlad Stancu (400 m liber, 800 m liber, 1.500 m liber,), Bianca Costea (50 m liber, 100 m liber), Patrick-Sebastian Dinu (50 m liber, 100 m liber), Rebecca-Aimeee Diaconescu (50 m spate, 100 m spate, 100 m liber, 200 m liber), Aissia-Claudia Prisecariu (50 m spate, 100 m spate, 200 m spate), Ştefan Cozma (200 m liber, 200 m fluture), Alexandru Constantinescu (50 m spate, 200 m spate) şi Andra Denisa Gorecki (100 m fluture, 200 m fluture).

Campionatele Mondiale pentru juniori sunt programate în perioada 30 august – 4 septembrie.