David Popovici pare să fi trecut cu bine de eșecul din finala de la 200 de metri și încearcă să găsească resurse pentru bătălia din proba „regină”. Sportivul român a avut o prestație bună în semifinale și s-a calificat în ultimul act, iar după cursă a avut un schimb de replici haios cu unul dintre reporterii de la zona mixtă.

David Popovici a părut că nu forțează nici în semifinalele de la 100 de metri liber, după parcursul lejer din seriile de calificare. Sportivul român a concurat pe culoarul trei și a terminat cursa pe locul doi, fiind depășit de Nandor Nemeth. Timpul lui a fost 47, 66 s, iar după a doua semifinală a aflat că a ajuns în finală cu al cincilea timp, după Matthew Richards (47,47s), Kyle Chalmers (47,52s), Zhanle Pan (47,61s) și Nandor Nemeth (47,62s). Finala este programată joi, 27.07.2023, de la ora 14.20.

David Popovici a părut devastat de eșecul de ieri, când a terminat doar pe locul patru finala de la 200 de metri. A ratat astfel șansa de a deveni primul sportiv din istorie care își apără medalii de aur de la 100 și 200 de metri liber. Sportivul român a părut destul de trist, după cursa din calificări, dar semifinala a abordat-o cu zâmbetul cu buze.

La finalul probei, după ce a ieșit din bazin, o jurnalistă a vrut să știe ce se întâmplă la acest Campionat Mondial cu el, referindu-se la faptul că nu prea reușește să urce pe primul loc. „Ce este în neregulă în acest campionat?”, dar cum sportivul nu a auzit, din cauza zgomotului, a repetat întrarea și a spus: „Ce nu merge?”. Popovici i-a răspuns cu zâmbetul pe buze: „Totul funcționează!”.

„What is wrong in this championship? Che cos’è che non va?”

*???*

„What is not working?”

„Everything is working.”

