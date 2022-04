David i-a luat 3.000 de lei din casă Andreei Mantea. E ireal unde s-a dus cu ei

Andreea Mantea este tare mândră de fiul ei, pe nume David, pe care l-a crescut singură, oferindu-i toate cele necesare, dar mai ales o educație bună. Deși a recunoscut că nu i-a fost deloc ușor, Andreea Mantea speră să fie în continuare o mamă bună pentru fiul ei, capabilă să facă față tuturor provocărilor vieții.

Andreea Mantea a povestit recent despre fiul său, David, spunând cum, într-o zi, copilul a luat toți banii pe care i-a găsit în casă, fără ca ea să știe, făcând un gest impresionant. Mai exact, acesta a luat suma de 3.000 de lei și s-a dus cu ei la magazin, oferindu-i femeii care vindea acolo, întrucât a văzut-o îmbrăcată sărăcăcios.

Nu e un secret că după ce s-a despărțit de tatăl băiețelului ei, Andreea Mantea a fost mult timp o mamă singură. După un timp, cei doi foști parteneri au ajuns la sentimente mai bune de dragul copilului lor.

„Atât de tare m-am temut de această treabă, de a fi mamă singură, nu știam exact cum să abordez toată situația. Mi-am făcut mai multe scenarii, planuri, dar degeaba te gândești cum să acționezi până când nu te întâlnești acea situație.

Cred că sunt o mama normală, care pur și simplu se descurcă în funcție de situația în care se regăsește. Sper și cred că sunt o mama foarte bună și sper să fiu în continuare. Nu am exagerat cu nimic, nu am greșit cu nimic. Și dacă, poate, am făcut-o, am reparat imediat”, a dezvăluit moderatoarea de la Kanal D, într-un interviu pentru Kanal D.