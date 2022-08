Datoria uriașă pe care o are Monica Gabor. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu nu vrea să plătească niciun ban EXCLUSIV

Monica Gabor se lăfăie în lux, într-o vilă de cinci stele din Malibu, se plimbă în limuzine de peste 200.000 de euro, dar cu toate acestea nu are niciun cont pe numele său, motiv pentru care avocata care a reprezentat-o în procesul de divorț de Irinel Columbeanu nu a reușit să-și recupereze nici până în ziua de astăzi datoria de peste 70.000 de euro, deși instanța a încuviințat procedeul de executare silită a fostei sale cliente. Oficial, Moni este casnică, iar neoficial se ocupă de afacerile lui Mr. Pink și predă lecții de engleză imigranților din America.

De mai bine de 11 ani, de când a plecat în America și a devenit partenera unui miliardar chinez, Monica Gabor și-a ținut la adăpost cât de bine a putut viața personală, dar și veniturile sale.

Urmărită de trecutul lăsat în România, fosta doamnă Columbeanu a reușit să scape cu bine de procesele avute în țara sa natală, precum și de plata unei datorii de peste 70.000 de euro, reprezentând onorariul și cheltuielile de judecată ale avocatei pe care a angajat-o să o reprezinte în procesul de divorț de Irinel Columbeanu.

Asta pentru că, deși instanța a încuviințat procedeul de executare silită a fostei sale cliente, Tripona Murgu n-a reușit să-i găsească niciun leu în cont, nici până în ziua de astăzi, deși a apelat la toate autoritățile și a făcut demersurile legale pentru a-și recupera datoria.

„Nu am recuperat nimic. Am găsit într-un singur cont, în România, o suma delizorie, de doar 4500 de lei. Aceea i-am recuperat. Nu știu ce face în America, unde își ține banii. Probema e că dacă nu are nimic pe numele ei e greu. E vina mea, că am mers pe încredere, trebuia măcar jumătate din onorariu să-i cer, ca să mergem mai departe. Dar ea se plângea că nu are, că stă cu chirie. Sincer, la început nu am vrut s-o iau, ca şi clientă, dar mi s-a făcut milă de ea, că era vorba şi de un copil”, a spus Tripona Murgu pentru playtech.ro.