Data ireală la care România scapă de masca de protecție. Streinu-Cercel rupe tăcerea

Astăzi a început în țara noastră vaccinarea anti-coronavirus cu a doua doză de vaccin de la Pfizer pentru angajații din spitale, primii care, de altfel, s-au vaccinat, în Romania.

Medicul Adrian Streinu-Cercel a făcut și afirmații despre masca de protecție, în contextul vaccinării, spunând că ea trebuie să rămână obligatorie pentru populație până în anul 2023.

Adrian Streinu-Cercel a fost întrebat de jurnaliști ce trebuie făcut în situația în care persoana vaccinată intră în contact cu o persoană infectată cu coronavirus, la două săptămâni după rapel. Medicul a spus că persoana în cauză nu trebuie să stea în carantină, fiind nevoie doar de monitorizare.

Medicul a ținut să mai precizeze că acest vaccin anti-coronavirus are capacitatea de a proteja organismul de toate tulpinile aflate în circulație la ora actuală.

”Ce va fi peste un an nu ştiu, de aceea trebuie să ne grăbim ca în cursul acestui an să vaccinăm tot ce se poate vaccina şi într-un pas alert în aşa fel încât să imunizăm cât mai multă populaţie şi încercăm să scoatem virusul din circulaţie”, a mai adăugat medicul.

Astăzi, cadrele medicale se vaccinează pentru a doua oară cu serul de la Pfizer, iar printre cei vaccinați se află și asistenta medicală de la Matei Balș, de altfel, prima persoană din România care s-a vaccinat anti-coronavirus.

”E destul de greu şi încercăm să facem faţă, dar avem speranţa cu acest vaccin că scăpăm de pandemie. M-am simţit foarte privilegiată că am fost prima vaccinată şi am mulţumit tuturor că am fost aleasă prima”, a declarat aceasta.