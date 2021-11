Data deschiderii Târgului de la Crăciun în 2021. Cum se face accesul în pandemie

Organizatorii au planificat două ieșiri și două intrări pentru momentele în care s-ar putea aglomera. De asemenea, s-a redus numărul de căsuțe și au crescut spațiile disponibile. Din păcate, elemente precum trenulețul pentru copii și pista de karting au fost eliminate, deoarece ocupau foarte mult spațiu.

„Am închis perimetrul, am planificat două intrări și două ieșiri. În funcție de momentele în care noi știm că s-ar putea aglomera vom avea mai multe fluxuri de intrare. Am redus numărul de căsuțe cu aproximativ 30 la sută și am crescut spațiile disponibile. Unele elemente au fost eliminate, care ocupau mult spațiu, precum trenulețul pentru copii, era foarte frumos, dar lua mult spațiu, și o pistă de karting. Câțiva vizitatori vor avea ceva mai puțin de văzut, dar pentru restul va fi mai mult spațiu”, a spus Andrei Drăgan.