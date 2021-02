Daria Radionova a înlocuit-o total pe Bianca Drăgușanu. Gestul care l-a uimit și pe Alex Bodi

Lucurile par să fie din ce în ce mai serioase între Daria Radionova și Alex Bodi, iar asta se poate observa și din comportamentul femeii față de Selena, fiica afaceristului. Cei doi au în plan să se căsătorească, conform spuselor lui Alex Bodi.

Se pare că Daria Radionova i-a luat complet locul Biancăi Drăgușanu în viața afaceristului. Tânăra se înțelege de minune cu iubitul ei, dar și cu fiica acestuia, Selena.

Vedeta și-a luat în serios rolul de mămică, lucru pe care obișnuia să îl facă și Bianca Drăgușanu, chiar și atunci când Alex Bodi era în închisoare, iar mama fetiței era plecată din oraș.

Faptul că Selena se simte foarte bine în preajma iubitei tatălui său, este încă un semn că Daria Radionova este femeia potrivită pentru Alex Bodi. Cele două au luat micul dejun împreună, iar tânăra a postat pe Instagram o fotografie cu Selena, în care micuța este extrem de fericită.

Mai mult, afaceristul precizat că iubita sa este și cel mai mare sprijin. Cei doi au vorbit despre planurile de viitor și au declarat că după ce toate problemele lui Alex Bodi cu legea se vor termina, va urma nunta.

Alex Bodi și-a asumat relația cu Daria Radionova, chiar înainte să fie săltat de oamenii legii și dus în arest.

“Nu sunt un bărbat căsătorit ca să am amantă și nici nu am o relație ca să am amantă. Daria nu este amanta mea, este iubita mea”, a declarat fostul soț al Biancăi Drăgușanu.