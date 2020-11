Cine este Daria Radionova, iubita lui Alex Bodi, și cum arăta ea înainte de operațiile estetice. De nerecunoscut

Daria Radionova a devenit cunoscută datoită lui Alex Bodi, iar deși apare în peisaj destul de des nimeni nu știe multe detalii despre ea. Cine este și cum arăta înainte de operațiile estetice?

Mulți se întreabă cum a reușit Daria Radionova să ajungă în anturajul lui Alex Bodi, iar la scurt timp să-i și sucească mințile. Apar din ce în ce mai multe detalii despre prietenii, cunoscuții și viața celebrului manelist la doar o zi după ce a fost săltat de mascați în urma unor percheziții. Acuzele care i se atribuie și acestuia sunt grave. Dar până când oamenii legii vor da verdictul și vor dezvălui dacă bărbatul e vinovat, atenția se întreaptă spre cei din viața lui. Milionarul din Mediaș a fost reținut în cursul zilei de miercuri seară pentru 24 de ore, iar alături în cadrul perchezițiilor i-a fost chiar Daria, care se afla în vila bărbatului.

Despre Bodi se știe că se orientează mereu către femei voluptoase, frumoase, tunate și cu potențial financiar. Tânăra de trage din Chișinău, deși este cunoscută în lumea mondenă drept „rusoaica” lui Bodi, din cauza influențelor pe care încă le are Rusia în cazul moldovenilor de peste Prut, dar și a numelui de familie. Șatena nu arăta deloc așa cum o face acum în anul 2016, conform cancan.ro. Actuala iubită a lui Bodi nu se împrietenise pe atunci cu medicul estetician, mai cu seamă că era destul de tânără. Cine știe dacă pe atunci fostului soț al Biancăi Drăgușanu i s-ar mai fi aprins călcâiele după ea? Una peste alta, trăsăturile frumoase e clar că nu i-au lipsit niciodată, specialiștii urmând să umble puțin la volume.

„Nu am comentat cu adevărat despre această prostie, dar acum a venit momentul să îmi exprim și eu părerea. Nu am nimic de-a face cu ei doi și nu vreau ca numele meu să fie asociat cu Alex Bodi. Nu doresc să mă implic în această poveste murdară, nu este de nivelul meu. Chiar dacă ne-am văzut la o întâlnire de afaceri nu demult, suntem prieteni și nimic mai mult decât atât. Îl respect, un tip foarte drăguț, dar nu-mi place să fiu implicată în această mizerie. Acesta este adevărul despre relația pe care o am cu Alex. Am gânduri absolut neutre legate de relația lor. Deoarece relația lor nu mă deranjează și nu mă afectează. Îl respect pe Alex ca prieten, este un tip drăguț și îi doresc doar ceea ce este mai bun”

