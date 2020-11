Dănuț Lupu, în stare gravă după infectarea cu noul coronavirus! A ajuns la ATI şi este intubat

Dănuţ Lupu, fost internaţional român, trece prin clipe foarte grele! A fost testat pozitiv cu noul coronavirus, iar starea lui s-a deteriorat destul de repede. A fost trimis la secţia ATI a Spitalului Colentina şi a fost intubat. Fostul jucător de la Dinamo şi Rapid a avut mari probleme la plămâni, motiv pentru care soţia sa este foarte îngrijorată.

„Dan nu e bine deloc! E la spital. Nu au avut locuri la Matei Balş. E la Colentina. Intubat…„, a spus Mihaela Lupu, soţia fostului fotbalist, pentru We Love Sport.

Dănuţ Lupu, mari probleme de sănătate şi în 2016. A fost în comă timp de 10 zile, iar plămânii funcţionau la doar 8 la sută

În urmă cu doar câteva zile, Dănuţ Lupu spunea că este conştient de pericolele pe care le provoacă pandemia de coronavirus. Dar spunea că nu se mai teme de nimic după problemele pe care le-a avut în 2016, când a fost timp de zece zile în comă. A stat trei săptămâni în spital din cauza unui edem pulmonar.

„Acum 5 ani, am avut o problemă foarte gravă. Nu-mi mai este frică, mai rău n-am cum să păţesc. Când a început pandemia, am stat două luni în casă. Îmi era teamă. Dar trebuie să ştim toţi că oricând putem muri. E o problemă mai gravă decât gripa, aşa văd. Poate am avut coronavirus, poate am avut toţi, dar nu am ştiut. Cred că şi eu am avut. Poate datorită sportului mi-a rezistat inima, pentru că, altfel, în acel moment au fost pacienţi care respirau cu 40% din plămâni şi nu au rezistat.

Poate Dumnezeu mi-a dat a doua şansă. Vorba fiului meu, mai am câteva vieţi, ca pisica. Perioada din 2016 a fost cea mai gravă. Să stai în pat câteva săptămâni, nu e ok. În primele 10 zile nu am ştiut nimic. M-am trezit cu o cască pe cap. Am beneficiat de şansa dată de Dumnezeu. Când m-am dezlegat de aparate, am reînvăţat să merg. Uitasem să merg, am avut nevoie de două zile. A fost şi problema cu fumatul. Acum nu mai fumez. Din februarie 2016, de când m-am externat, nu am mai fumat. Am mai încercat să mă las, dar nu am putut. Nu am reuşit mai mult de şase luni”, spunea Dănuţ Lupu la sfârşitul lunii octombrie, pentru Look Sport.