Daniela Gyorfi trece prin momente grele! Vedeta a primit un anunț dureros din partea medicului și este obligată să se opereze din nou în zona sânilor. Aceasta și-a schimbat de trei ori silicoanele și va ajunge din nou pe mâna specialiștilor pentru a nu avea probleme mai grave pe viitor.

Inviată în emisiunea ‘La Măruță’, difuzată la Pro Tv și moderată de Cătălin Măruță, Daniela Gyorfi a vorbit despre problemele ei de sănătate și a explicat că o să facă o nouă operație mai devreme sau mai târziu. Vedeta a povestit că în tinerețe și-a dorit să aibă sâni cât mai mari, așa că a ajuns să apeleze la medicul chirurg pentru a-și îndeplini dorința pe care o regretă astăzi.

„Ce poate să mi se întâmple, îmi explodează sânii! Bine, nu s-a întâmplat așa de grav. O să o fac (n.r. operația), dar nu acum. Așa era pe timpul nostru, nu am știut, mi-am pus sâni foarte mari. Eram blondă, eram teribilistă, tânără, neliniștită. (…) Eu când m-am dus prima oară la doctor am fost întrebată cât vreau, am răspuns două bidoane. Vorba vine. Dar bineînțeles, corpul nu a putut să susțină.”, a povestit aceasta.