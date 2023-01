Daniela Crudu a rămas „Regina reclamelor”, chiar dacă mai are puţin şi naşte. Câți bani câștigă lunar din platforma interzisă minorilor și din reclame EXCLUSIV

Deși va deveni mama unei fetițe peste doar două luni, Daniela Crudu a continuat să posteze fotografii pe platforma pentru adulți, pentru a nu-și pierde abonații, dar și pentru a-și mări considerabil veniturile. Fosta asistentă TV are luni când câștigă numai din acest job, în jur de 20.000 de dolari, la care se adaugă sumele încasate din contractele de imagine. Daniela Crudu a rămas „Regina reclamelor”.

Daniela Crudu îi face concurență fostei sale colege de platou, Bianca Drăgușanu, care are un câștig lunar, din contractele de imagine, de peste 30.000 de euro, la care se adaugă și banii aduși de atelierul său de croitorie.

Cruduța a ajuns și ea să-și mărească conturile cu o sumă frumușică, provenită în special din postările sale interzise minorilor, de pe o platformă pentru adulți, precum și din contractul cu un cazinou din Rusia, dar și ca imagine a unei firme de blănuri, a alteia de haine, sau a unui salon de înfrumusețare.

Sporadic, bruneta a mai făcut bani și din reclame la vodkă sau la o firmă de tunning auto, dar și din participarea sa ca MC la diverse evenimente, atât în țară, cât și peste hotare.

Câștigă 20.000 de dolari cu burtica la vedere, pe platforma de adulți

Chiar dacă este însărcinată în șapte luni, Daniela Crudu a continuat să posteze pe platorma pentru adulți, pentru a nu-și pierde abonații, dar și pentru a-și mări considerabil veniturile. Potrivit unei persoane apropiate acesteia, fosta asistentă tv are luni când câștigă, numai din acest job, în jur de 20.000 de dolari. Abonamentul diferă în funcție de cerințele clienților, fiind cazuri în care fosta asistentă tv le trimite acestora poze cât se poate de indecente, la cerere, dar și conversează cu clienții, în privat.

„De când a aflat că e însărcinată, Daniela nu s-a gândit nicio clipă să renunțe la platforma pentru adulți. Acum e deja în top. Are un feedback foarte bun și e asaltată de toți abonații care-i cer poze nud. Chiar dacă burtica e vizibilă, Cruduța nu se jenează să le îndeplinească dorințele, cu filmulețe bogate în conținut sau cu fotografii în toate pozițiile”, ne-a spus sursa mai sus-citată.

Câștigă 8.000 de euro din contractul cu un cazinou rusesc

Daniela Crudu a considerat că a venit momentul să se retragă din televiziune după ce, potrivit propriilor sale mărturisiri, a bifat cam tot genul de emisiuni existente. Bruneta a participat la Burlăcița, a fost la Survivor, și a devenit cunoscută ca asistentă tv la o emisiune de maximă audiență la acea vreme, moderată de Dan Capatos. Și, cu un astfel de CV, dat fiind faptul că aceasta are și mare grijă de imagine, au apărut și contractele ce-i pot asigura de pe acum un viitor lipsit de griji. Asta fără a mai fi necesar să fie prezentă, zi de zi, la locul de muncă.

Recent, Cruduța a pozat pentru o nouă reclamă, pentru o casă de pariuri, cu sediul în Rusia, a cărei imagine o reprezintă în România. Ea are acest contract încă din 2019, și încasează, lunar, în jur de 8.000 de euro. Reprezentanții respectivei case de pariuri au fost extrem de mulțumiți de prestația și de seriozitatea sa, astfel că i-au prelungit contractul, de la an la an.