Daniela Crudu a postat o imagine cu chipul ei după ce a fost bătută. Ce au observat fanii

Daniela Crudu a postat pe Instagram o imagine mult așteptată de fani, după bătaia primită de la iubitul său croat. Fotografia însă nu i-a mulțumit pe toți fanii vedetei. Iată de ce.

Daniela Crudu a postat o imagine cu chipul ei după ce a fost bătută

Chipul Danielei Crudu a avut de suferit după scandalul în care a fost implicată, alături de iubitul ei. Acesta s-a ales cu ochiul umflat şi vânăt şi nasul umflat, vânăt şi puţin fisurat. Însă după mai multe zile de îngrijiri din partea familiei, pare că aceasta a reușit să se refacă complet, și, probabil, așa cum declarase și sora ei într-o intervenție, aceasta a dat iama și la medicul său estetician. Nu de alta, dar acum pe Danielei Crudu nu a mai rămas nicio urmă a loviturilor primite. Cu toate acestea, imaginea postată pe Instagram nu a fost în totatlitate pe gustul fanilor săi, unii dintre aceștia acuzând-o de ”prea multe operații estetice”.

Câte operații estetice are Daniela Crudu

Cu toate că schimbările fizice au fost remarcate de toți, Daniela Crudu a ținut să precizeze într-un interviu că… nu are chiar atâtea operații estetice cum s-a tot spus.

„Nu mi-am făcut așa multe operații, cum se scrie peste tot. Mai contează și de exemplu, dacă îți schimbi formă sprâncenelor, dacă te machiezi în alt fel de cum ai obișnuit oamenii. Înainte mă machiam, îmi făceam ochii așa ascuțiți, dar eu nu am ochii ascuțiți, îi am rotunzi și am zis să merg pe formă mea.

Ce operații estetice are Daniela Crudu! Brunetă s-a schimbat complet în câțiva aniSprancenele nu le mai fac așa arcuite, le fac normal, pe rotund și mai groase. «Domne, că și-a schimbat complet infatisarea». Da, că mi-am operat nașul. Asta, da. Este, să zic așa, se vede. A și că mi-am pus fațetele. Fâțele, nașul și acidul hialuronic în buze. Și alte operații la sâni, au toate fetele”, povestea Daniela Crudu, într-o emisiune de la Antena Stars.