Daniel Pavel, totul despre cererea în căsătorie: “Nu se aștepta, aveam febră 40, ea 39 la momentul acela”. Când va avea loc nunta VIDEO EXCLUSIV

Daniel Pavel și Ana Maria Pop se îndreaptă cu pași mari spre nuntă. Prezentatorul reality show-ului Survivor a orchestrat timp de 6 luni surpriza de proporții pentru iubita sa, pe care a cerut-o în căsătorie luna trecută, oferindu-i un superb inel Tiffany, personalizat. Ca să nu dea greș cu modelul sau cu dimensiunea bijuteriei, vedeta Pro TV s-a consultat cu cea mai bună prietenă a Anei, dar și cu mama iubitei sale. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, îndrăgostiți ne-au povestit cum a decurs acea zi de octombrie, în care deși sănătatea le-a jucat feste, au ieșit totuși la o plimbare pe lacul Herăstrău.

Daniel Pavel: “Nu se aștepta, aveam febră 40, ea 39 la momentul acela”

Daniel Pavel și Ana Maria Pop sunt de doi ani împreună, iar vara viitoare cei doi se vor căsători religios. Conform zodiacului chinezesc, anul 2024 este unul excepțional pentru prezentatorul Survivor România.

Felicitări! Să vedem inelul!

Daniel Pavel: Dați-mi voie să vi-l prezint, e picat din stele ca și purtătoarea lui, logodnica.

Cum ai gândit tot conceptul, de la model, la comandă, inel personalizat, cererea în căsătorie?

A fost o coproducție. În ceea ce privește găsirea modelului, nu mi-a fost greu pentru că am avut niște dialoguri cu Ana. Aveam o idee de unde și cum trebuie să arate, apoi – buna ei prietena – Roxana, mama Anei – am avut câteva elemente de complicitate, modul în care a traversat el mări și țări ca să ajungă pe deget aici. Apropo de apă, m-am gândit cum să-l livrez. S-a întâmplat pe barcă, pe lacul Herăstrău, fără nimic pretențios, însă esențial. Eu sunt ofițer de marină, noi am călătorit foarte mult și cumva simbolizează cam toate momentele importante. Nu se aștepta, aveam febră 40, 39 ea la momentul acela: o zi superbă de octombrie. Am niște cartonașe scrise de la Survivor, o să le folosesc pe acelea și asta a fost toată strategia. Într-o formulă a fost și multă gândire, strategie tactică, a fost și foarte multă ispirație pe moment.

Ana Maria Pop: “Am fost cea mai surprinsă femeie din lume”

Cum este să ai alături un astfel de partener?

Nu mă plictisesc niciodată cu Daniel. Apropo de momentul cu inelul, când mă simțeam destul de rău și zice: “Hai să ieșim în parc!”. Habar nu aveam, nu înțelegeam de ce și-a luat rucsacul cu el. Am luat bărcuța simplu cum ne place nouă, ne-am plimbat, era o zi cu soare, destul de rece și când am văzut că scoate acele cartonașe și după aceea apare și inelul. Am fost cea mai surprinsă femeie din lume! Îmi doream foarte mult ca acest lucru să se întâmple într-un loc normal, simplu, nu pe o plajă înconjurată de lumânări și flori și chestii clișeice.

Daniel: Nu ar fi fost cazul! Nu, că nici nu aveai unde să pui lumânări în barca aceea. Sub imperiul momentului, o dată ce l-am dezvelit, l-am scos din săculețul lui, Anuța m-a întrebat: și? Eu nu am dus gestul până la capăt, să îl pui pe deget, să execut cererea, adică pentru mine livrarea, am livrat, ofițerul de marină a adus. Mai trebuia un pas și l-am făcut.

Ana Maria Pop: “Avea emoții, îi tremurau puțin mâinile”

Ana: Și ca să dau din casă: avea emoții, îi tremurau puțin mâinile și zice: “Da, da, trebuie să-l și pun pe mână”. Cumva a fost așa, a uitat, dar a fost totul perfect. A fost cea mai frumoasă cerere pe care eu am văzut-o și am simțit-o până în adâncul inimii.

S-a lăsat cu lacrimi de bucurie?

Daniel: Da și maniera în care o țineam în brațe, a fost cu siguranță.

Ana Maria: Nu am plâns pe loc, eram copleșită de bucurie. De obicei plâng foarte des la filme și alte chestii mărunte. Uite, la asta, mi-a venit să râd, am fost fericită și când am ajuns acasă mi-au dat lacrimile, uau, îți dai seama ce s-a întâmplat? Zice el: “Da, îmi dau seama de vreo 6 luni ce se întâmplă”.

Daniel: Părerea mea a fost că diamantele sunt girls best friends, ne-au spus clasicii. Asupra modelului am avut și eu emoții, să fie ăsta și uite că a fost!

Deci te-ai consultat cu viitoarea soacră.

Da, cu mama Anei și cu Roxana, prietena ei foarte bună. Detaliile fac diferența și cred că am livrat și la nivel de detaliu.

Daniel Pavel: “Va fi un an absolut de excepție”

Nunta când va avea loc? Poate septembrie, luna în care v-ați cunoscut?

A fost o gândire, ipoteză de lucru a fost într-adevăr septembrie luna când ne-am cunoscut, însă nu putem să spunem în acest moment de o dată. Putem să spunem că va fi la anul.

Ana Maria: La vară.

Daniel: Este anul dragonului în zodiacul chinezesc. Eu sunt dragon, la fiecare 12 ani ne vine rândul. Nu zic mai mult, va fi un an absolut de excepție.

