Daniel Onoriu, transfigurat de toate problemele de sănătate. Ororile prin care a trecut l-au îmbătrânit prematur

Daniel Onoriu are o poveste de viață impresionantă. Celebrul pilot de raliu poate spune că s-a născut a doua oară, după problemele grave de sănătate pe care le-a avut și zero șanse din partea medicilor. Practic, este o minune că s-a trezit după ce a stat 55 de zile în comă. Când nimeni nu mai credea că își va mai reveni vreodată, Dumnezeu i-a mai dat o șansă, după cum mărturisește chiar el. Drama l-a schimbat complet atât fizic, cât și psihic. Ororile au plecat de la o operație de micșorare a stomacului.

Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, miercuri, 22 iunie, Daniel Onoriu a făcut noi dezvăluiri cutremurătoare despre perioada în care a stat multe zile la Terapie Intensivă, în comă. Doctorii nu credeau că va mai deschide ochii vreodată. Obișnuit cu adrenalina din cursele cu mașini și mai mereu în pericol din cauza vitezei, iată că pilotul trebuia acum să lupte cu toată puterea pentru viața lui. Problemele de sănătate au debutat la finalul lui 2021, când, după reîntors din Turcia, unde a efectuat o operație de micșorare a stomacului, a început să se simtă rău și să vomite sânge.

Starea lui Onoriu începuse să fie atât de gravă, încât a ajuns de urgență la spitalul Floreasca din București, unde a rămas internat până în martie 2022. Bărbatul a stat peste 100 de zile sub atenta supraveghere a medicilor. În tot acest timp, s-au făcut eforturi uriașe pentru a nu-l pierde. Ca o ironie a sorții, deși a jonglat cu moartea de atâtea ori prin prisma meseriei sale, organismul său dădea semne că nu mai are putere să lupte. Iată ce a mărturisit Daniel Onoriu în direct, „La Măruță”.

„Totul a început pe Facebook, unde am văzut o reclamă (n.r. – referitoare la operația de micșorare a stomacului). Aveam 115 kilograme și am vrut să slăbesc, ceea ce am și reușit, pentru că acum am 71 de kile. Am ajuns în luna noiembrie în Turcia, mi-am luat avion, am plecat acolo împreună cu soția mea. Am ajuns acolo, după care totul ok. Am ajuns la spital, care arăta ca la NASA, pe cuvântul meu. Cel mai frumos…lux suprem. Am ajuns acolo, mi-au făcut analize o grămadă de ore, după care m-au operat în următoarea zi. M-am trezit după două-trei zile și am plecat acasă împreună cu nevastă-mea. La aeroport, soția a cerut scaun cu rotile, nu puteam să merg. Pe drum, în taxi, simțeam orice gropiță, denivelare, parcă îmi dădea ceva în burtă.

De la aeroportul din Turcia mi s-a rupt filmul. Nu mai știu nimic. Tot ce povestesc știu de la soția mea. Am ajuns acasă, după două zile, am căzut și am vomitat 2 litri de sânge pe gură. Nevasta nu știa cum să reacționeze. M-a luat ambulanța, m-a dus la Urgențe, unde mi s-a făcut endoscopie. Aveam tensiunea 7. Dacă îmi făceau anestezie, muream pe loc, pentru că nu mai aveam aer. Am făcut pe mine de durere. M-au operat din prima, stomacul meu era deja mic, dar mi l-au tăiat și mai mult, ca să-l coase. Totul s-a întâmplat pe viu. Eu nu mai știu durerile mele, doar Dumnezeu le știe. Diagnosticul primit a fost stomac rupt. Nu știu de ce. M-au operat și am stat 55 de zile în comă. Când mi-am dat seama ce mi s-a întâmplat, am început să plâng ca un copil.”, a spus Daniel Onoriu.