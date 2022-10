Daniel Onoriu s-a despărţit de iubita din Canada. Motivele invocate de pilotul român de raliuri: „Mi-am făcut o relaţie”

Daniel Onoriu vine cu noi vești despre relația care este deja de domeniul trecutului. Sportivul este cunoscut pentru istoricul amoros controversat și pentru transparența de care dă dovadă în fața internauților. Bărbatul a postat acum pe pagina oficială de Facebook inclusiv ultimul schimb de mesaje dintre el și iubita din Canada. Ce a spus pilotul român despre relația scurtă cu bruneta?

Daniel Onoriu i-a șocat din nou pe fani cu o nouă veste. Pilotul român le spunea internauților că și-a găsit în sfârșit marea iubire. Bărbatul se mândrea chiar pe 17 octombrie cu viitoarea sa soție, o femeie apropiată de vârsta sa care locuiește în Canada și care l-a impresionat cu inteligența ei.

Din păcate, nu a trecut mult până să posteze un alt mesaj neașteptat pe pagina sa oficială de Facebook. Mai exact, pilotul român a subliniat că nu a fost cu adevărat mulțumit de brunetă și că nu s-a îndrăgostit nebunește așa cum credea. Mai mult decât atât, deși părea că ea i-a spus ,adio’ lucrurile stăteau diferit în realitate, pentru că bărbatul și-ar fi găsit cu câteva zile înainte o altă prezență feminină.

,,Dragilor! Am renuntat la Canadianca. Mi-a dat un mesaj în care m-a anunțat că nu poate continua cu mine din cauza distanței mari care e între noi și are dreptate! Mie îmi convine sincer că nu continuăm și îmi pare bine că ea a fost prima care a pus stop relației noastre! Eu am caracter și nu i-am spus că nu îmi place de ea așa că sunt fericit că am scapat de ea!

Ea și-a pus poze cu fostul ei pe profil, un tip destul de pămpălau și spun asta pt că acum doua zile am vb cu el la telefon și i-am spus că am făcut dragoste cu iubita lui de 3 x! Dacă el acceptă așa ceva înseamnă că e un om josnic și să fie sănătos 🤣”, a scris sportivul pe rețelele de socializare.