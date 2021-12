Daniel Onoriu, în stare gravă la spital după operația din Turcia. Detalii șocante despre drama lui

Daniel Onoriu trece prin momente cumplite. El se află internat în stare gravă la spitalul Floreasca din Capitală. Pilotul de raliuri a ajuns de urgență pe mâna medicilor cu hemoragie internă, după o operație în urma căreia a suferit complicații și care a fost făcută de medici din Turcia. Daniel Onoriu este cunoscut în România pentru cariera de pilot de raliuri. El trece acum prin momente cumplite, după câteva complicații suferite în urma unei operații făcute în Turcia.

Daniel Onoriu a mers în Turcia, acolo unde și-a făcut o operație de micșorare a stomacului. Acum, el a ajuns cu hemoragie internă la Floreasca. Nepotul lui Gabi Luncă ar fi ajuns de urgență pe mâinile cadrelor medicale de la Floreasca. El suferise o intervenție chirurgicală de tăiere a stomacului în Turcia.

Se pare că acesta este internat la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca.

Fostul pilot de raliuri a mai avut în trecut un accident teribil de motocicletă. El a stat 9 zile în comă și a avut coastele rupte și stomacul perforat.

Accidentul de motocicleta s-a petrecut din cauza faptului că un șofer nu i-a acordat prioritate, iar Daniel Onoriu a intrat în plin în autoturism cu motocicleta.

Fostul pilot s-a căsătorit în 2017 cu Izabela, la doar câteva săptămâni după ce a cunoscut-o.

„Dacă am simţit ce trebuie, m-am hotărât. Într-un timp atât de scurt ne-am căsătorit, nici nu ne vine să credem.

Izabela e cea mai frumoasă femeie din lume, de care m-am îndrăgostit. (…)

Trecutul meu nu contează. Am stat 8 ani şi s-a ales praful de tot. Acum, dacă eu am simţit, sunt un băiat de 39 de ani care am trecut prin de toate.

Eu am simţit că femeia asta e viaţa mea, am luat-o.

Nu avea rost să mai stau un an, 2, 3, 5. Izabela este acum doamna Onoriu. Ne dorim deja copii. Ne-am făcut planuri”, a spus Daniel Onoriu.