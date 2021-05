Cum arată mama Gabrielei Prisăcariu, de fapt. A fost cea mai mândră viitoare bunică de la nunta matinalului

În weekendul care a trecut, Dani Oțil s-a căsătorit cu aleasa inimii lui, Gabriela Prisăcariu, cea care, în curând, îi va dărui un băiețel.

Cum arată mama Gabrielei Prisăcariu, de fapt

La fericitul eveniment au participat rudele și apropiații. Deși cei doi sunt cunoscuți, puțină lume o cunoaște pe mama miresei.

Pe data de 15 mai 2021, cei doi au spus ”DA” în fața ofițerului stării civile, iar petrecerea de nuntă a avut loc la restaurantul matinalului.

Gabriela a purtat o rochie albă, cu părul prins într-o coafură lejeră, iar Dani a purtat un costum crem, purtând sneakers albi și o cămașă albă. Nașii de cununie ai celor doi au fost Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu. Roxana Ionescu a purtat un costum albastru și a încălțat o pereche de pantofi cu tocuri galbene, adoptând un look lejer în ce privește coafura.

Evident că de la fericitul eveniment nu puteau lispi nici părinții cuplului. Gabriela Prisăcariu are o mamă superbă, de la care ea a moștenit și trăsăturile fizice.

Luni, la Neața cu Răzvan și Dani, Dani Oțil a vorbit despre nunta lui.

”Nu a fost o nuntă, a fost teambuilding, din 42 de câți am fost noi, plus fiecare cu cine a venit, am fost doar rudele noastre și voi (n red. cei din platou). Accept toate răutățile, vă anunț că este tot asa, și căsătorit și nu. Eu de ce nu am liber azi de la muncă?”, a spus Dani Oțil.

Tot în emisiunea de luni au dat replica și Ramona Olaru, și Răzvan Simion, ambii prezenți la fericitul eveniment.

”Ne-am distrat, ne-am refacut ieri”, a spus Ramona Olaru.

”A fost prima data când m-au bătut pantofii la o nuntă”, a completat și Răzvan Simion. Nu am mai dansat de un an jumate, am dansat acum de mi s-au rupt pantofii”, a mai zis colegul lui Dani Oțil. ”Eu am 40 de ani, era ultimul tren”, a mai mărturisit Dani Oțil.

Ramona Olaru, răvășitoare la nunta lui Dani Oțil

De menționat, este că una dintre cele mai frumoase apariții de la nunta lui Oțil a fost Ramona Olaru, prezentatoarea rubricii Meteo, de la Neatza cu Răzvan și Dani. Ea a purtat o rochie vaporoasă de culoare nude, care i-a pus în valoare tenul bronzat și formele. Astfel, Ramona Olaru de la Neatza cu Răzvan și Dani s-a declarat profund mișcată de fericirea colegului ei de la matinal. Aceasta i-a filmat pe proaspății însurăței toată seara, postând o serie de clipuri scurte pe Instastories, alături de mesaje emoționante.