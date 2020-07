Dani Oțil, mesaj dur pentru Margherita de la Clejani în direct la tv. Ce a ținut prezentatorul de la Antena 1 să-i spună artistei, după scandalul uriaș

Margherita de la Clejani a fost luată la rost de Dani Oțil în emisiunea lui, acolo unde tânăra venise să își prezinte noul ei videoclip. Dani Oțil a profitat de ocazie și i-a atras atenșia Margheritei de la Clejani în ceea ce privește comportamentul ei din ultima perioadă.

Accidentul rutier pe care l-a provocat Margherita de la Clejani nu a fost uitat nici acum. Dani Oțil nu a menajat-o pe Mergherita și după ce a lăsat-o pe artistă să vorbească despre noua ei piesă, a întrebat-o pe aceasta dacă mai are voie să conducă.

Fiica Clejanilor a spus că nu mai are permis de conducere. De asemenea, aceasta a mai spus că așa ceva i se poate întâmpla oricui, astfel că nimeni nu ar trebui să o judece.

”Deocamdată nu am permis de conducere. Probabil după ce se va finaliza așa-zisă problemă din viața mea. Am avut un accident, știm cu toții. Oricărui om i se poate întâmpla. Nu sunt nici prima, nici ultima și cel fără de păcat să arunce cu piatra. Nu are nimeni de ce să mă condamne pentru nimic”, a Margherita de la Clejani.

Dani Oțil a sfătuit-o ca atunci când mai are probleme, indiferent care ar fi acestea, să nu se mai urce la volan. „O să fiu sincer cu tine. Sunt biciclist, motociclist. Oamenii conduc mașina în tot felul de stări, inclusiv de supărare, de nervi, de ceartă cu iubitul. Este datoria mea, măcar cu oamenii pe care îi cunosc, să fac asta. Când nu vă simțiți foarte liniștiți să conduceți, să lăsați pe altcineva. Poți să-ți permiți un uber sau un șofer la un moment dat”, a spus Dani Oțil.

Margherita a lansat un videoclip, „Elicopter” este prima piesa trap pe care o interpretează Margherita, iar videoclipul a costat peste 15.000 de euro. „Elicopter este despre origini, despre transformare, despre redescoperirea de sine și despre atingerea potențialului. Cred cu tărie că dacă îți dorești ceva cu ardoare, universul te ajută. Este o piesă comercială, însă am vrut să transmit aceste idei prin imagini.

Am evoluat mult artistic și îmi doresc mai mult, îmi doresc să arăt că pot mai mult și să dăruiesc mai mult publicului. Am vrut să transmit ideea de evoluție, de putere a mindset-ului, de metamorfoză și de interconectivitate a universului. Și am și avut o echipă extraordinară care m-a ajutat să transform aceste idei în imagini„, a spus Margherita.