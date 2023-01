Dani Oțil, luat la mișto de Răzvan Simion la Antena 1: ‘Gata cu glumele astea’

Dani Oțil a fost ținta glumelor în ediția de astăzi a emisiunii ,,Neatza cu Răzvan și Dani”. Cel care l-a luat peste picior a fost chiar cel mai bun prieten al său cu care împarte platoul de filmare deja de 15 ani. Iubitul Gabrielei Prisăcariu a rămas fără replică și l-a rugat pe moderator să renunțe la glumele de care s-a săturat și pe care le-a auzit ani la rând. Iată ce a spus Răzvan Simion despre amicul său?

Dani Oțil, ținta glumelor în emisiune: ce a spus Răzvan Simion despre el?

Dani Oțil și Răzvan Simion sunt prieteni buni și formează una din cele mai frumoase echipe de prezentatori TV de pe micile ecrane. Cei doi au serbat în ediția recentă 15 ani de când se prezintă în fața publicului dimineață de dimineață.

Desigur că prietenia strânsă dintre ei l-a lăsat pe Răzvan Simion să își dea frâu liber gândurilor și să facă o glumă piperată despre amicul lui. i

Mai exact, cel din urmă a adus din nou în prim-plan faptul că Dani nu este un bărbat deloc înalt. Desigur că iubitul Gabrielei Prisăcăriu a auzit imediat cuvintele acide la adresa sa și l-a rugat ulterior să termine cu glumele în privința înălțimii lui.

Răzvan Simion: Așa bărbos la două luni eu n-am văzut…

Dani Oțil: Băi, pălugilor! Am zis că terminăm cu glumele astea.

Ce înălțime are prezentatorul?

Internauții au început și ei să facă astfel de glume atunci când au luat la cunoștință cine este iubita moderatorului, care între timp i-a devenit și soție. Cei doi parteneri au trecut peste diferența de înălțime și de vârstă, semn că iubirea nu are limite. Fanii cuplului știu că prezentatorul TV de la Antena 1 are 1.75 m, iar modelul are 1.80 m.

Cu toate astea, cei care îi adoră pe soți au mărturisit că diferența se vede foarte tare doar când tânăra alege să poarte pantofi cu toc. Amintim că Gabriela Prisăcariu l-a cunoscut pe Dani Oțil în timp ce prezenta o rochie de mireasă la o ediție a show-ului. Aceștia se bucură acum și de rodul iubirii lor care le face fiecare zi mai fericită.