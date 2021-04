Dani Oțil, derapaj semi-indecent la TV. Ce sfat are pentru femeile despărțite și ”veverițele lor”: ”Ați divorțat?”

Simpaticul matinal de la Antena 1 lovește din nou. Dani Oțil le-a transmis cel mai tare sfat femeilor care trec printr-o despărțire sau un divorț dureros. Invitații de la Neatza au izbucnit în râs. Oare ce părere va avea frumoasa lui logodnică, Gabriela Prisăcariu?

Dani Oțil, derapaj semi-indecent la TV

„Neatza” fără glumele lui Dani Oțil ar fi ca primăvara fără florile noastre preferate. Simpaticul matinal lovește din nou. Colegul lui Răzvan Simion de la Antena 1 a reușit să smulgă zâmbetele invitaților săi din platou, în cadrul ediției de joi, 15 aprilie.

În cadrul rubricii Stil by Ellida Toma, Dani și designerul au dezbătut conceptul din spatele colecției „Better Than Your Ex”, o linie vestimentară îndrăzneață pentru doamnele și domnișoarele care se reinventează după o despărțire.

Dani nu s-a putut abține și, vigilent ca întotdeauna, a intrat în miezul problemei, aprofundând-o așa cum ne-a obișnuit în dulcele său stil caracteristic. Prezentatorul și-a dat cu părerea despre felul în care majoritatea femeilor au tendința de a avea grijă de ele abia după ce ies dintr-o relație.

Dani Oțil va deveni tată pentru prima dată

Nu e de mirare că este mereu vesel și pus pe glume. Dani Oțil va deveni tătic, pentru prima oară, în luna august a acestui an, în apropierea de ziua de naștere a prezentatorului. Anunțul sarcinii logodnicei sale a fost făcut chiar de vedetă, pe paginile sale de socializare. Colegul și prietenul său de-o viață Răzvan i-a transmis cel mai frumos mesaj, la aflarea veștii: