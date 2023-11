Dani Oțil a primit amenințări din partea unor bărbați din Brașov și Cluj. A povestit tot la Antena 1

Prezentatorul matinalului de la Antena 1 a dezvăluit în ediția de marți, 14 noiembrie 2023, a emisiunii că a primit amenințări din partea unor bărbați din Brașov și Cluj. Dani Oțil i-a scos din minți pe unii spectatori, după ce a făcut publice câteva lucruri sensibile. Soțul Gabrielei Prisăcariu a spus totul la TV.

Dani Oțil este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de televiziune din țara noastră. De foarte mulți ani prezintă împreună cu colegul său, Răzvan Simion, programul matinal de la postul TV Antena 1. Foarte mulți români îi apreciază activitatea, făcându-i des să râdă încă de la primele ore ale zilei.

Fără îndoială, și Dani Oțil are momente în care își începe prost zilele, ca oricare dintre noi. Cu toate acestea, încearcă mereu să își delimiteze viața personală de cea profesională și să mențină zâmbetul pe buzele telespectatorilor, fiindcă asta este una dintre responsabilitățile job-ului său.

Te-ar putea interesa și: Dani Oțil şi coşmarul bonelor. Prezentatorul a fost în situaţii de tot râsul: „A zis că suntem nesimţiţi, alta ca a avut dosar penal”

În ultimii ani, Dani Oțil a devenit cunoscut și prin prisma relației sale romantice cu Gabriela Prisăcariu, fotomodel ce i-a devenit recent parteneră de viață cu acte în regulă. Prezentatorul de televiziune trăiește o viață plină de adrenalină alături de aceasta, multe dintre experiențele sale povestindu-le la TV.

Pentru a mai descreți frunțile telespectatorilor și a-i menține într-o stare bună, Dani Oțil povestește pe micile ecrane și întâmplări din viața lui personală – unele amuzante, altele hilare, altele penibile… Se pare însă că nu toată lumea este fană a experiențelor prezentatorului TV.

„Știți aia cu suspensia față în telefon? Am povestit că, atunci când eram burlac, treceam în agendă unele femei ‘suspensie față’. Mi-a cerut soția telefonul să vadă dacă am și acum pe cineva”, a povestit Dani Oțil la Antena 1, adăugând: „Am scăpat (de soție – n.r.), dar am primit amenințări de la unii din Brașov sau Cluj”.