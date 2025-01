Tratamentul japonez vechi de 100 de ani care tratează pomii fructiferi, pe timp de iarnă. Secretul lui Dragoș Bucur

De când s-au mutat la țară, Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au descoperit bucuria unei vieți simple, departe de agitația orașului. Actorul își împărtășește deseori activitățile gospodărești pe rețelele de socializare, oferind inspirație pentru cei care visează la un stil de viață mai aproape de natură. Recent, acesta a prezentat o tehnică japoneză de îngrijire a pomilor fructiferi pe timpul iernii, stârnind un val de reacții din partea urmăritorilor săi.

Într-o postare pe Instagram, Dragoș Bucur a detaliat procesul prin care își protejează pomii fructiferi în timpul sezonului rece. Alegând o zi însorită, el a explicat pas cu pas ce presupune acest tratament și a subliniat importanța condițiilor meteo potrivite pentru aplicarea lui.

„Pentru că tot am prins o zi cu soare și e bine să faci operațiunea asta într-o zi cu soare, mă apuc să fac tratamentul de iarnă al pomilor fructiferi”, a spus actorul într-un videoclip postat pe Instagram.

Această demonstrație a generat numeroase comentarii din partea internauților, unele pline de apreciere, altele oferind sfaturi sau exprimând opinii contrare.

Un utilizator, care s-a identificat drept inginer agronom, a oferit câteva sugestii tehnice:

În contrast, altcineva a susținut că natura se poate descurca singură:

„Nu am stropit pomii niciodată! În 14 ani de când ne-am mutat la țară, când vecinii cu stropiri fără număr rămâneau fără fructe, noi aveam și avem recolte bogate an de an! Cu siguranță este pierdere de timp. Lăsați natura să aibă grijă. Dumnezeu a creat totul ideal și nu e nevoie să-i punem creația la îndoială.”