Dani Oțil a lăsat-o mască pe Loredana la Antena 1. Răspunsul care a șocat audiența, inclusiv pe Răzvan Simion

Dani Oțil a șocat-o pe Loredana Groza cu dezvăluirea pe care acesta i-a făcut-o în timpul emisiunii, când aceasta a luat rolul de prezentator și-a intervievat pe Dani Oțil, Răzvan Simion și Florin Ristei.

Loredana Groza a luat în serios rolul de prezentator la Neatza cu Răzvan și Dani și a pus mai multe întrebari delicate. La una dintre ele, Dani Oțil a dat un răspuns afirmativ.

”În tinerețe, când vrei să experimentezi, am fost și la epilat cu ceară și am purtat și chiloți tanga”, a mărturisit Dani Oțil, șocându-și colegii.

Dani Oțil are o relație de mai mulți ani cu fotomodelul Gabriela Prisăcariu. De altfel, cei doi au avut apariții inedite pe rețelele de socializare, iar una dintre cele mai recente a uimit audiența. Ne referim la postarea în care Dani Oțil a îmbrăcat costumul de baie al iubitei lui. În ce o privește pe iubita acestuia, despre ea a vorbit și Mihaela Rădulescu, fosta iubită a lui Dani Oțil.

”Eu vreau să știu dacă și viitoarea soție îmi mulțumește, pentru că, de obicei, femeile au niște ego-uri când aud o frază din asta. Nu o mai halesc pe aia de la care a învățat el nu știu ce pentru tot restul vieții. Așa suntem noi, femeile (râde).

Eu sper să mă iubească și actuala lui soție. Sper să înțeleagă că eu realmente mă bucur pentru ei. Unde să o cunosc?! Doamne iartă-mă. Nu am cunoscut-o.

Am văzut-o, că doar am și eu Internet. Mă bucur pentru el și îți spun și de ce. Pe ea chiar nu o cunosc. Aș putea spune că mă bucur și pentru ea, pentru că știu ce om și bărbat mișto este Dani, dar mă bucur în primul rând pentru el. Aveam așa un sentiment… Am simțit că i-am încurcat puțin viața, vedeam că nu se mai duce în nicio direcție.

Mi-ar fi plăcut să-l văd mai devreme însurat, cu copii, cu tot ce trebuie. La noi treaba asta era imposibilă, pentru că era genul de relație imposibilă. Fiecare era în țara lui și cu treaba lui. Mă bucur realmente pentru el. Doamne ajută să fie fericit! Să aibă câți copii vor ei”, a declarat Mihaela Rădulescu pentru Viva.ro.