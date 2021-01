Ce și-a permis Dani Oțil să facă în direct, la tv. A făcut dezvăluirea chiar el, abia astăzi

România a mai primit o situație la final de săptămâna. Gestul lui Snoop Dogg de a dansa complet ”relaxat” pe o melodie de Florin Salam a adus o avalanșă de comentarii pe Instagramul vedetei, dar și în societatea noastră. Subiectul a fost atins azi de Dani Oțil, prezentator la ”Neatza”, care a mărturisit că a fost cu un pas înaintea rapperului.

Snoop Dogg tratează necazurile cu manele. Rapperul s-a filmat în timp ce dansa fumând, fiind complet ”relaxat, pe una dintre piesele lui Florin Salam, care se numește: „Acum, după pandemie”. Clipul a adunat aproape un milion de vizualizări și zeci de comentarii de la românii care au recunoscut piesa.

Și Dani Oțil a avut de făcut o adăugire pe contul său de Facebook. Prezentatorul de la ”Neatza cu Răzvan și Dani” a rememorat că în emisiunea pe care o moderează la Antena 1 au fost prezente când și când momente amuzante pe a căror fundal erau manele. Oțil a menționat și că a fost între primii care „și-au permis să imite maneliști, să facă umor cu ei sau despre ei”.

„Noi ne-am uitat la ele in fiecare an, nu doar anul asta cand au devenit „la modă” pe tiktok. Le tot primesc, probabil pt ca oamenii, dupa 13-14 ani se gândesc ca nu le stiu. Le stiu, am fost acolo… una din capturi e făcută chiar de mine. Am făcut petreceri strășnice la tv, am fost între primii care si-au permis sa imite maneliști, sa faca umor cu ei sau despre ei”, a scris Dani Oțil pe Facebook, alături de o imagine surprisă la începuturile matinalului de la Antena 1 în care se afla alături de cântărețul de manele Nicolae Guță.