Dani Oțil a divulgat un secret ușor rușinos despre Gabriela Prisăcariu. Toată România a auzit asta la TV, dimineață

După un material despre biciclete prezentat la Neatza cu Razvan si Dani, între Dani Oțil si Ramona Olaru a existat un mic dalog despre biciclete și mersul pe biciclete.

Ramona Olaru a mărturisit că încă obișnuiește să meargă pe bicicletă și că o face încă de mică, de când s-a ales și cu accidentări în toată regula, de pe urma cărora a rămas și acum cu semne. Nici Dani Oțil nu a rămas mai prejos și a făcut o mărturisire în premieră, la TV, spunând că până acum a învățat două femei să meargă pe bicicletă, iar una dintre ele este chiar iubita sa, Gabriela Prisăcariu, despre care a dezvăluit astfel că nu știa să meargă pe bicicletă.

”Merg pe bicicleta, am intrat in perete de cateva ori, am semne si acum. Acum merg pe una mica”, a zis Ramona Olaru, iar Dani Oțil a comentat și el.

”Doua femei am invatat sa mearga pe bicicleta, pe una am luat-o si de nevasta”, a spus și Dani Oțil.