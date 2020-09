Dani Mocanu, în ipostaze nemaiîntâlnite cu o vedetă TV. Ce imagini surpriză

Dani Mocanu, de când și-a început colaborarea cu celebrul Costi Ioniță, se pare că și-a schimbat stilul, iar asta nu a făcut altceva, decât să-i mulțumească pe fanii solistului, cea mai recentă piesă a acestuia intrând deja în trending pe youtube.

Cel mai recent clip, în colaborare cu Costi Ioniță, i-a adus lui Dani Mocanu, încă din prima zi de lansare pe youtube, nici mai mult nici mai puțin, de 66,590 de vizualizări. Ceea ce a ridicat și mai mult numărul acestora este și prezența surpriză a fostei asistente tv, Emily Burghelea.

Tocmai în ideea schimbării, atât a imaginii, cât și a stilului muzical, Dani Mocanu a acceptat noua colaborare cu Costi Ioniță, astfel că artistul surprinde din nou. Dacă e să ne luăm după noua piesă, putem spune că Dani Mocanu s-a mai cumințit.

De când lucrează cu Costi, melodiile pe care le-a lansat nu mai conțin cuvinte obscene și nici scenarii pline de lucruri negative. Ba mai mult de-atât, în cel mai recent clip, dacă e să ne luăm după imagini, s-ar părea că între Dani Mocanu și fosta asistentă tv, Emily Burghelea, ar exista o mică idilă, dar asta rămâne de demonstrat, dacă este așa sau nu.

Deși Dani Mocanu nu are studii muzicale și nu este în măsură să critice pe alții, a rupt topurile muzicale din România cu melodiile sale, având propriul său stil și crede că acest lucru l-a ajutat, de fapt.

„Eu nu sunt vreun muzicant să va critic, eu n-am studii muzicale, n-am o ora de canto și totuși am spart România, pentru că sunt original mi-am creat stilul meu fără să copiez pe nimeni și am cântat în limita bunului simt așa cum am putut eu, dar va spun și eu părerea mea cum se vede din afară. Faceți triluri până rămâneți fără aer , vi se umflă venele la gât , va ies ochii din cap și mai aveți puțîn de va dați viața pe scenă… muriți în p*** mea faceți vreun infarct … mai băgați și la pușcărie mesenii … !!!„, a scris Dani Mocanu.