Dani Mocanu, criză de nervi pe internet. Marea nemulțumire a manelistului

Dani Mocanu a făcut o adevărată criză de nervi pe internet. Artistul și-a transmis marea nemulțumire fanilor virtuali. Acesta s-a arătat împotriva colegilor lui care îi copiază pe alți cântăreți.

Dani Mocanu, unul dintre cei mai iubiți artiști de la noi, nu a mai avut răbdare și a izbucnit pe internet. Se știe faptul că manelistul nu se teme să spună lucrurilor pe nume atunci când este cazul, așa cum s-a întâmplat și cu această ocazie.

Dani Mocanu a transmis un mesaj de importanță majoră pentru artiștii care îi plagiază pe alții. Mesajul a fost transmis pe pagina lui personală de Instagram. Dani Mocanu s-a săturat să vadă cântăreți care nu își dau silința deloc, care nu sunt în stare să producă nimic original. Dani Mocanu este de părere că din acest motiv ei nu au rezultate și că sunt niște necunoscuți.

Dani Mocanu își îndeamnă colegii să fie originali

„Ai dq lăutari inculți și înapoiati făcuți grămada … ați început să-l copiați toți pe Salam să faceți numai triluri până nu mai aveți pic de aer în voi. Fiți bă, originali bă panaramelor că d-aia nu aveți niciun rezultat … d-aia cântați de câte 10-15 ani și nu va cunoaște decât stradă voastră. Cântați ba panaramelor să înțeleagă omu ceva nu va mai dați în spectacol cu ceva ce nu e al vostru că va stă prost rău!!!„, a scris Dani Mocanu pe Instagram.

Pe de altă parte, Dani Mocanu precizează că nu are studii muzicale și nu este în măsură să critice pe alții. Chiar și așa, el a rupt topurile muzicale din România cu melodiile sale. Are propriul său stil și crede că acest lucru l-a ajutat, de fapt.

Dani Mocan nu are școală de muzică, dar susține că poate da lecții altora

„Eu nu sunt vreun muzicant să va critic, eu n-am studii muzicale, n-am o ora de canto și totuși am spart România, pentru că sunt original mi-am creat stilul meu fără să copiez pe nimeni și am cântat în limita bunului simt așa cum am putut eu, dar va spun și eu părerea mea cum se vede din afară.

Faceți triluri până rămâneți fără aer , vi se umflă venele la gât , va ies ochii din cap și mai aveți puțîn de va dați viața pe scenă… muriți în p*** mea faceți vreun infarct … mai băgați și la pușcărie mesenii … ziceți că v-a omorât aia in p*** mea!!!„, a scris Dani Mocanu.