Ce a făcut, de fapt, medicul care l-a salvat pe Christian Eriksen. Ce s-a întâmplat după ce a ajuns lângă el

Ieri seară ar fi putut avea loc o adevărată dramă la meciul dintre Danemarca și Finlanda, la EURO 2020. A fost nevoie de un moment ca jucătorul danez Christian Eriksen să piardă lupta. Intervenția căpitanului echipei și a medicilor de pe teren i-au salvat viața. Medicul echipei a descris momentul în care și-a dat seama că pulsul lui Christian Eriksen sa oprit. În tot acest timp medicii au lucrat cu disperare pentru a-l salva în fața jucătorilor traumatizați și a unei mulțimi uluite sâmbătă seara.

După cum spunea un ziar danez: „Danemarca a pierdut. Dar viața a câștigat”. La sfârșitul unei nopți de emoții uriașe Copenhaga a fost ușurată. Ideea că jucătorul danez Christian Eriksen, care s-a prăbușit cu puțin timp înainte de pauză la deschiderea jocului Danemarkului Euro 2020 împotriva Finlandei, era treaz și „stabil” la spital, a venit ca o gură de aer. Și ușurarea, de asemenea, că cei din jurul lui au acționat cu o asemenea viteză. Viteza care ar fi putut să-i fi salvat viața fostului mijlocaș al lui Tottenham.

Antrenorul Danemarcei Kasper Hjulmand a adus laude echipei sale după ce s-au întors pe teren pentru a finaliza meciu. Danemarca și-a pierdut în cele din urmă jocul de deschidere din Grupa B cu 1-0.

„Toată lumea a fost de acord să joace și ceea ce am încercat să facem a fost incredibil. Avem un grup de jucători pe care nu îi pot lăuda suficient. Nu aș putea fi mai mândru de acești oameni care se îngrijesc atât de bine unul de celălalt. Ei decid în primul rând să nu facă nimic până nu suntem siguri că Christian Eriksen este conștient și că totul este în regulă. Așa că am avut două opțiuni, fie să terminăm jocul în seara asta, fie să jucăm mâine la prânz.

Prăbușirea lui Christian Eriksen, în timp ce încerca să lovească mingea, a generat o posibă dramă pe stadionul Parken din Copenhaga. Căpitanul Danemarcei Simon Kjaer a fost unul dintre primii jucători care au reacționat, acesta dându-i primul ajutor jucătorului.

Severitatea incidentului a fost evidentă, iar jucătorii ambelor echipe au îndemnat personalul medical să se grăbească. În timp ce a fost resuscitat, colegii de echipă au format un inel protector în jurul său. Astfel au încercat să ofere o anumită intimitate în fața celor 15.200 de fani prezenți și a milioanelor care se uitau la televizor.

Medicul echipei a descris momentul îngrozitor în care și-a dat seama că pulsul lui Christian Eriksen sa oprit. Medicii i-au acordat primul ajutor mijlocașului Inter Milan pe teren după ce s-a prăbușit în timpul meciului. Mai târziu s-a spus că este „treaz” la spital și starea sa s-a stabilizat.

„Am fost chemați pe teren când Christian a căzut. Nu am văzut tot, dar era destul de clar că era inconștient. Când am ajuns la el, văd pulsul, dar dintr-o dată asta s-a schimbat și am început să-i facem CPR.

Ajutorul a venit foarte repede de la echipa medicală și de la restul personalului. Prin cooperarea lor, am făcut ceea ce am făcut. Am reușit să-l recuperăm pe Christan.”, a declarat doctorul Martin Boesen într-o conferință de presă după meci, conform publicației SportStar.