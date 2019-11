CTP îl susține pe Klaus Iohannis: ”Cum să te întâlnești cu cineva care e atât de jos?” Soluția salvatoare pentru președinte

Gazetarul CTP îl susține pe Klaus Iohannis în decizia sa de a nu se confrunta direct cu Viorica Dăncilă, dezbatere dorită de public.

Primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din România, organizate pe 10 noiembrie, președintele Klaus Iohannis, susținut de PNL, și liderul social-democraților, Viorica Dăncilă, au intrat în turul doi al alegerilor. Liderul statului a respins ferm o eventuală dezbatere cu Dăncilă în al doilea tur, deoarece ”nu poate exista nicio dezbatere cu un candidat al unui partid care a guvernat împotriva românilor trei ani de zile”.

Într-o postare pe Facebook, Iohannis a precizat că va dialoga ”direct în perioada următoare cu cetățenii, cu jurnaliștii, cu societatea civilă, voi continua să mers prin țară, să mă întâlnesc cu oamenii și voi explica tuturor care este proiectul meu”. Șeful statului a precizat că ”nu poate fi niciun schimb de idei cu reprezentanta unui PSD nereformat, care a călcat în picioare statul de drept, care a vrut ca România să deraieze de la parcursul său european doar pentru beneficiul unei clici de infractori”.

Ulterior, Dăncilă i-a distribuit postarea liderului de stat, în descrierea căreia a scris că lui Iohannis îi este frică de o confruntare directă, în fața tuturor românilor. În schimb, a menționat că are răbdare și îl așteaptă să găsească înțelepciunea, tăria și curajul de a accepta invitația sa. În acest context, CTP a ridicat o întrebare, în direct, la Digi24.

„I-aș întreba pe toți votanții din turul I ai lui Iohannis și pe cei care nu au votat-o pe Dăncilă i-aș întreba: dumneavoastră vreți să vă întâlniți cu Dăncilă? Cu cine să se întâlnească? Cu o persoană care tocmai a scăpat partidul de sub control. Eu am asistat la astfel de dezbateri de turul doi. Vă spun că niciodată nu a fost prezent un candidat cu un nivel intelectual atât de jos ca al doamnei Dăncilă. Nu te întâlnești cu un astfel de candidat, niciodată, când e sub tine din toate punctele de vedere. Doamna Dăncilă nu poate decât să câștige, domnul Iohannis, ce să câștige? Sunt total de acord cu președintele”, a spus CTP.