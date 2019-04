Dăncilă se trage de șireturi cu Dragnea. Cum vrea să fie independentă față de liderul PSD

Premierul Viorica Dăncilă ar traversa o perioadă tensionată cu Liviu Dragnea, pentru că nu ar fi fost de acord cu restructurarea guvernamentală.

Șefa Guvernului a ținut să lămurească aceste aspecte. A acordat un interviu ziarului Adevărul, în care a recunoscut că nu se va răzgândi în privința deciziei luate. Cu alte cuvinte, merge în continuare pe varianta interimarilor, pentru că nu nu vrea reorganizarea Guvernului.

În cazul unei reorganizări, Liviu Dragnea l-ar putea pune pe Eugen Nicolicea la Justiție, așa cum și-a dorit de la început. Dar se pare că premierul îi ține piept liderului PSD.

Sau, cel puțin, așa dă impresia.

Cum încearcă Dăncilă să arate că îi ține piept lui Dragnea

Premierul Viorica Dăncilă refuză categoric ideea restructurării Guvernului, în ciuda insistenţelor venite din partea liderului PSD.

Întrebată dacă e posibil să se răzgândească în perioada sărbătorilor, Viorica Dăncilă a răspuns: „Foarte puţin probabil“.

Adevărul: Aveţi o situţie de bruiaj cu domnul Dragnea. Liderul PSD v-a dat un termen de gândire până după sărbători ca să veniţi în Parlament pentru un nou vot de încredere. Ce veţi face? Veţi accepta restructurarea Guvernului?

Premierul Viorica Dăncilă: Discut cu domnul Dragnea, ne consultăm, e preşedintele partidului, e normal să avem discuţii pe fiecare proiect. Eu nu am fost de acord cu restructurarea Guvernului.

De ce?

Pentru că eu am considerat că trebuie să mergem pe calea normală. Am pornit de la două aspecte: nu vreau Guvernul Dăncilă 2, vreau să avem acelaşi Guvern. Al doilea motiv e legat de afirmaţiile preşedintelui Iohannis, potrivit cărora se va simţi ocolit şi va merge la CCR, deci iar se va ajunge la o stiuţie de blocaj. Al treilea aspect: am considerat că Gvuvernul funcţionează aşa cum e acum. Azi am trimis către preşedinte solicitarea de a motiva respingerea celor trei colegi, pentru că eu consider că oportunitatea numirii unui nou ministru aparţine premierului. Preşedintele trebue să se exprime dacă există probleme de legalitate la un ministru propus, nu de oportunitate – dacă are sau nu ţinută.

Există decizia CCR din decembrie, care i-a dat dreptul preşedintelui să refuze un ministru pe motiv de oportunitate.

De aceea am trimis azi solictarea către preşedinte.

Nu v-aţi dus în Parlament pentru că v-a fost teamă că nu mai aveţi majoritate?

Acest lucru a fost infirmat tocmai de votul de la Codurile penale.

Cu o nuanţă: ieri, UDMR a votat alături de PSD Codurile penale. În cazul unei restructurări, UDMR a anunţat că nu se amestecă.

Eu cred că avem majoritate, am văzut că avem majoritate.

Soluţiile de interimari au fost ale dvs sau aţi vorbit cu domnul Dragnea?

Am vorbit cu preşedintele partidului. Nu putea să las lucrurile negestionate. Am vorbit cu domnul Dragnea şi împreună am hotărât interimatele.

Dvs aţi venit cu propunerea ca Ana Birchall să preia Justiţia sau domnul Dragnea?

De comun acord. Doamna Birchall a mai fost interimat la Justiţie, este vicepremier, nu are portofoliu, deci poate gestiona un minister. La fel cum ne-am gândit la Eugen Teodorovici pentru că a mai gestionat Fondurile Europene.

Cu preşedintele Iohannis aţi discutat înainte să trimiteţi propunerile al Cotroceni?

Cu preşedintele am discutat după ce le-am trimis la Cotroceni.

Ce va face PSD? Va încerca să trimită alte trei nominalizări sau veţi insista pe cele trei hotărâte în CEX?

Nu ştiu, o să avem o discuţie în CEX legată de acest subiect.

Ca să concluzinăm pe subietul restructurării, care va fi răspunsul dvs pentru domnul Dragnea, după Paşti?

Pe acest subiect, eu am decis să urmăm calea normală, fără restructurare. O să mă mai gândesc în perioada sărbătorilor.

E posibil să vă răzgândiţi?

Puţin probabil.

E posibil să faceţi şi alte modificări în Guvern?

Acum trebuie să ne gândim la alegerile europarlamentare. Posibile modificări trebuie să le creionăm după euroalegeri. Nu cred că acum e momentul să facem restructurare în Guvern.

Aţi simţit presiune din partea partidului? În CEX, mai mulţi colegi au vrut restructurare, inclusiv domnul Dragnea.

Au insistat mai mulţi colegi pentru restructurare, dar asta arată că există democraţie în partid. Fiecare îşi spune punctul de vedere. Eu am avut propria mea opinie şi aceasta a fost să nu trecem Guvernul prin votul Parlamentului.