Dăncilă, fără majoritate parlamentară: cu cine țin ungurii la viitoarea moțiune de cenzură

ALDE, în frunte cu Tăriceanu, s-a retras din coaliția de guvernare cu PSD. Printre consecințe, se numără pierderea majorității parlamentare, iar lupii nu au întârziat să apară.

Vor mai trece câteva zile până vom desluși toate secretele deciziei lui Călin Popescu Tăriceanu de a-și retrage gruparea politică de la conducerea țării. Pe lângă acele detalii însă, plecarea ALDE din coaliție lasă PSD-ul fără majoritate parlamentară, iar liderul UDMR abia așteaptă o nouă moțiune de cenzură.

De parcă ar fi uitat că a făcut și el parte din coaliția de guvernare, Kelemen Hunor a atact luni seară guvernarea PSD. În opinia sa, abia așteaptă că PNL-ul să depună o nouă moțiune de cenzură, pentru a o da jos pe Dăncilă din fruntea guvernului și, implicit, de la conducerea României. Conform calculelor sale, plecarea ALDE din coaliție a lăsat PSD fără o majoritatea parlamentară și pare foarte improbabil ca o nouă moțiune de cenzură să nu fi încununată de succes.

„Era de așteptat să se întâmple ieșirea ALDE de la guvernare, ALDE aștepta o reacție constructivă din partea PSD ceea ce nu s-a întâmplat și au rupt coaliția. Din punctul lor de vedere este o decizie firească, ceea ce înseamnă că în momentul în care se va produce demisia miniștrilor ALDE și vor ieși de la guvernare, Guvernul rămâne fără majoritate în Parlament. Or fără majoritate nu poți să guvernezi, asta este consecința. PSD nu a reușit, nu a putut să mențină ALDE în coaliție, să prețuiască ceea ce a obținut în 2016 și ceea ce a funcționat până azi, dar asta este problema lor, și noi doar constatăm că nu există majoritate și un guvern minoritar nu are cum să reziste în Parlament un an de zile. Nu știu ce calcule fac cei de la PSD, cu cine vor să facă majoritate, decizia noastră a fost luată mai demult, am spus că nu mai putem susține acest guvern și am și votat o moțiune de cenzură. Nu se schimbă nimic, rămânem în opoziție și ne vom comporta ca atare în momentul în care se va pune problema unui vot indiferent din ce direcție vine”, a spus Kelemen, citat de Hotnews.

Într-o lume ideală, UDMR-istul visează la demisia lui Dăncilă din fruntea Guvernului, petru că nu ai cum să guvernezi în lipsa unei majorități parlamentare. „Este o chestiune absolut normală, corectă, nu aștepți să fii dat jos prin moțiune, dacă nu se poate construi o majoritate, premierul renunță la mandat și Guvernul pică. Cred că dacă Viorica Dăncilă se gândește foarte rațional că dacă pierde majoritatea și nu poate forma altă majoritate, nu văd de ce ar aștepta votul la moțiunea de cenzură și nu ar demisiona înainte. De ce să se umilească, de ce să meargă în Parlament și să aștepte un vot previzibil?”, a subliniat liderul Uniunii.

În privința unor alegeri anticipate, liderul UDMR le-a clasificat ca fiind imposibile. Algerile nu se pot declanșa, fiindcă s-a intrat în perioada ultimelor șase luni din mandatul președintelui, astfel că această chestiune dispare „și nu rămâne decât asumarea guvernării de către un partid, de către o coaliție, de către toți cei din opoziție”.