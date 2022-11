Dana Săvuică, din nou pe masa de operaţie. Prezentatoarea „Ego Life” face o schimbare radicală: „I-am purtat cu drag” EXCLUSIV VIDEO

Dacă, anul trecut, în noiembrie, a fost nevoită să treacă printr-o operație la coloană și a început anul 2022 în forță din punct de vedere al sănătății, Dana Săvuică are planuri mari pentru 2023. Cu câteva zile înainte de ziua ei de naștere, în ianuarie, prezentatoarea emisiunii “Ego Life” s-a programat la medicul estetician Dameh. Când toată lumea recurge la bisturiu pentru mărirea bustului, Dana Săvuică s-a hotărât să își micșoreze sânii naturali. Vedeta ne-a explicat de ce a luat această decizie.

Dana Săvuică recunoaște că de ziua ei îi place să se răsfețe și, în ultimii ani, a ales să își sărbătorească ziua de naștere în destinații exotice.

Cu ocazia împlinirii vârstei de 53 de ani, vedeta a decis să își facă singură un „cadou”. Foarte atentă cu imaginea ei și asumată totodată, Dana Săvuică s-a hotărât să recurgă la o intervenție chirurgicală de ridicare și de micșorare a bustului, 100% natural.

„Când am făcut 50 de ani, mi-am dorit să fiu pe plaja Copacabana în Rio De Janeiro și am realizat acest lucru. E adevărat că îmi place să călătoresc în această perioadă, mai ales că este frig și vreau să mă duc undeva, la soare, la căldură.

Anul viitor, în ianuarie, mi-am propus un alt lucru. Vorbeam despre menopauză și faptul că am luat câteva kilograme în plus din cauza dezechilibrelor hormonale, mai este o problemă și cu gravitația, că totul cade și cum eu am sâni naturali, m-am gândit să-mi fac un “cadou”.

Am trecut pe la mai mulți doctori, m-am oprit la esteticianul Dameh, pentru că îmi place cum lucrează. Pe 20 ianuarie, cu 3 zile înainte de ziua mea, sunt programată la o astfel de

operație, deci lifting, ridicăm sânii pentru că e nevoie, dar pentru că s-au mărit odată cu menopauza, ăsta a fost efectul la mine, vreau să îi mai micșorez puțin”, a declarat, pentru Playtech.ro, Dana Săvuică.