Dana Rogoz, noi imagini impresionante cu casa de la Viscri. Cum arată locuința vedetei, detaliul care i-a uimit pe internauți

Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, sunt în culmea fericirii, asta pentru că renovările casei lor de la Viscri se apropie de final. Vedeta a împărtășit imagini noi cu locuința, iar un detaliu inedit a captivat atenția internauților. Iată cum arată acum casa care a devenit un vis împlinit pentru celebrul cuplu.

În urmă cu patru ani, în 2020, Dana Rogoz și Radu Dragomir au achiziționat o proprietate în pitorescul sat Viscri. Deși la început casa necesita multe lucrări de renovare, cuplul și-a dedicat timpul și resursele pentru a o transforma într-o locuință de vis.

Până la finalizarea renovărilor, cei doi și copiii lor au locuit în curtea casei într-o autorulotă, adaptându-se perfect la viața simplă și liniștită din sat. Într-o postare recentă pe rețelele sociale, vedeta a mărturisit că a fost profund emoționată de progresul renovărilor.

”Ieri am ajuns la Viscri și de atunci parcă timpul curge în alt ritm. Am fost pur și simplu emoționată când am văzut cum au avansat renovările.

V-am mai zis că am găsit o echipă de meșteri extraordinari de muncitori și dedicați. O să fie un vis! E deja!”, a scris Dana Rogoz pe rețelele sociale.