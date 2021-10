Dana Rogoz, clipe teribile în miez de noapte: “A pârâit!!!! Am urlât atat de tare”

Clipe teribile în miez de noapte pentru Dana Rogoz! Celebra actriță s-a speriat groaznic. Ce s-a întâmplat cu aceasta? Artista le-a povestit totul internauților care o urmăresc pe rețelele de socializare.

Dana Rogoz, sperietură în miez de noapte: ce s-a întâmplat cu artista?

Dana Rogoz nu a avut parte deloc de o noapte liniștită pentru că s-a întâmplat ceva groaznic în miez de noapte. Actrița a fost lovită din greșeală de fiica sa. Vedeta a început să urle în plină noapte din cauza loviturii, iar soțul ei a sărit ca ars din pat pentru a afla ce s-a întâmplat.

Situația s-a calmat în cele din urmă, iar mai apoi cuplul s-a amuzat din cauza aceasta. Dana este foarte activă pe rețelele de socializare unde postează des lucruri despre proiectele sale, dar mai cu seamă despre experiența cu doi copii.

Iată că mezina i-a oferit acum clipe de panică în timpul somnului. Amuzată de acest episod, actrița le-a spus admiratorilor să nu creadă că și-a făcut vreo intervenție estetică pentru că nasul strâmb din prezent i se datorează micuței Lia.

„Să nu credeți după ca am avut vreo intervenție”

„Uitați-vă bine la nasul meu! Așa arăta înainte să-mi dea Lia azi-noapte un cap în el. Acum râd, dar nu vreti sa stiti ce dureros a fost. Încă e pușin umflat și sper să nu îmi rămână strâmb. Să nu credeți după ca am avut vreo intervenție. Nope, doar o mișcare sigura și în forta a capului ei spre nasul meu, facută pe întuneric, în pat, în timp ce speram că o voi adormi curând”, le-a povestit Dana Rogoz celor care o urmăresc pe rețelele sociale.

Lovitura a fost destul de serioasă pentru că artista a subliniat că a urlat foarte tare și l-a șocat pe partenerul său. Din păcate, vedeta are acum impresia că nasul ei este puțin strâmb și o doare și în momentul în care râde.

“A pârâit!!!! Am urlât atat de tare”

“A pârâit!!!! Am urlât atat de tare, încat Radu a sărit din pat, a aprins lumina și era gata-gata să-mi pună nasul la loc Doamne, mă doare și când râd acum”, a mai spus actrița.

Câteva mămici și-au spus și ele experiența asemănătoare prin care au trecut cu copiii lor: „Si eu am patit asta. A trosnit infiorator si parea foarte mobil. Am facut o radiografie si apoi am fost si la ORL. Din fericire, nu a fost rupt…”, a ppvestit o urmăritoare în dreptul postării artistei.