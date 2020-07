Dana Rogoz, cadou de zeci de mii de euro. Surpriza de 8 ani de la căsătorie

După ce în luna mai a acestui an, Dana Rogoz a devenit mamă pentru a doua oară, născând o fetiță perfect sănătoasă, acum a venit momentul unui alt moment de sărbătoare.

Simpatica actriță a împlinit de curând 8 ani de la momentul la care i-a spus ”Da” lui Radu Dragomir. Cei doi au făcut anunțul și pe rețelele de socializare, fanii actriței răspunzând imedait cu felicitări. Deși au șapte luni grele, din cauza crizei epidemiologice, Dana Rogoz și Radu Dragomir pot spune că au avut parte de momente fericite, mai ales după ce Dana a dat naștere fetiței, în luna mai. Pentru Dana Rogoz acst început de an a fost plin de satisfacții , după ce pe 20 mai, a născut o fetiță superbă. Acum poate spune că este o femeie împlinită, cu doi copii frumoși, un băiețel și o fetiță, și un soț care o ibește și i-a fost alături în permanență. Radu, ca și dar pentru cei 8 ani petrecuți împreună, i-a pus pe masă un contract pentru o căsuță, la țară, în zona Tansilvaniei, în valoare de câteva zeci de mii de euro.

La 8 ani de căsnicie, Radu Dragomir s-a gândit să-i facă un cadou, meritat spune el, în valoare de câteva zeci de mii de euro. De altfel actrița declara cu ceva vreme în urmă că și-ar dori să aibă un colțișor al lor în care să se retragă, din când în când, lucru care a devenit realitate, acum, la ceas aniversar. Anunțul a fost făcut de vedetă pe rețelele de socializare.

„Acum 8 ani am spus DA și am semnat pentru prima oară ca doamna Dragomir. Iar azi am semnat actele pentru căsuța noastră dintr-un sat din Transilvania. Acum aproape că stă să cadă, sărăcuța, dar abia așteptăm să o renovăm și să o umplem de voie bună și amintiri frumoase. E noul nostru proiect, pe care ni l-am facut cadou la această aniversare. La mulți ani, nouă!”, a scris Dana Rogoz pe contul ei de Instagram.