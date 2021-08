Dana Rogoz a rupt turta fiicei sale. Ce detaliu interesant a împărtășit vedeta cu fanii ei

Dana Rogoz este în culmea fericirii! Are o familie frumoasă, un soț care o iubește și doi copii adorabili. Recent, vedeta le-a împărtășit fanilor de pe rețelele de socializare cum a fost la petrecerea de rupere a turtei fetiței sale, Lia. La eveniment au participat doar rudele și cei mai apropiați prieteni, dat fiind contextul generat de pandemia de coronavirus.

Dana Rogoz a rupt turta fiicei sale

Vedeta a povestit pe internet ce tradiții și obiceiuri s-au respectat la fericitul eveniment de rupere a turtei.

Fetița Danei Rogoz a fost extrem de răsfățată la împlinirea unui anișor. La sfârșitul lunii mai, părinții micuței Lia i-au organizat o petrecere unde s-au respectat absolut toate tradițiile. Lia a avut un tort decorat cu toate obiectele pe care ar fi trebuit să le aleagă de pe tăviță.

La două luni de la eveniment, frumoasa mămică a oferit pe blogul ei detalii emoționante, de la petrecerea de rupere a turtei, până la postarea unor fotografii cu micuța Lia, care s-a născut pe 20 mai 2020.

“Am făcut petrecerea de Rupere a Turtei imediat cum restricțiile ce țineau de astfel de evenimente ne-au permis asta. Notez astfel de date, pentru că am sentimentul că Liei i se vor părea foarte interesante când va crește. Până la urmă, nașterea ei, cât și primul ei an de viață au fost influențate semnificativ de contextul pandemiei. Drept urmare, cred că vor deveni peste ani povești de spus nepoților. Am petrecut acest moment important al familiei noastre la o ceainărie dragă nouă de mulți ani. A fost un ‘ParTEA’ foarte drăguț, la care au participat familia și prietenii apropiați.

Spre deosebire de prima aniversare a lui Vlad, am constatat cu toții că numărul copiilor din grup a crescut semnificativ! Am decorat locul cu hăinuțele Liei care i-au rămas mici, pe care le-am așezat pe o frânghie, ‘la uscat’. Că e ea mică acum, ca o păpușică, dar a fost mai mică de atât! Iar eu știu asta foarte bine, văzând-o cum crește sub ochii mei, la sânul meu, în brațele mele, de la o zi la alta. I-am ales și ei același model de tort care imită ‘tăvița cu obiecte’, pe care l-a avut și Vlad la petrecerea de Tăiere a Moțului (atunci mi-a venit prima oară ideea lui). În ceea ce privește tradițiile, i-am rupt și turta, i-am tăiat și moțul, a ales acasă de pe tăviță, a ales la petrecere de pe tort…. deci am făcut tot ce se putea!”, a scris actrița pe blogul ei.

Ce obiecte a ales Lia

De pe tăvița cu obiecte, micuței Lia i s-au părut interesante parfumul, rigla și pensula.