Dana Rogoz a fost abuzată în copilărie. Vedeta a făcut mărturisiri despre clipele teribile

Dana Rogoz, una dintre cele mai urmărite actrițe în această perioadă, după ce filmul în care joacă, ”Mo”, a apărut în cinematografe, a povestit lucruri incredibile despre viața sa. Vedeta a fost abuzată în copilărie.

Dana Rogoz a fost abuzată în copilărie

Dana Rogoz (34 de ani), actrița principală din ”Mo”, filmul regizat de soțul său, Radu Dragomir, a făcut dezvăluiri șocante din adolescența sa. Invitată la un interviu pentru revista Viva, vedeta, încă identificată cu rolul din ”La Bloc”, a vorbit despre povestea noii pelicule, care este inspirată dintr-un caz real.

Firul urmărește experiența a două studente, jucate de Dana Rogoz și Mădălina Craiu, prinse de profesorul lor în timp ce copiau, interpretat de Răzvan Vasilescu. Cadrul didactic le invită la el acasă, unde fetele sunt supuse unui ”examen” neașteptat. Astfel, pe fondul subiectului filmului, Rogoz a povestit propriile experiențe neplăcute.

”Eu nu o să uit senzația aia”

„Cred că ori­cine din generația mea care a călătorit cu autobuzul în peri­oada liceului, de exemplu, are ceva de spus despre acest su­biect. Eu nu o să uit senzația pe care o aveam când un băr­bat se lipea cu corpul lui de spatele meu, sub pretextul că e foarte aglomerat, iar eu nu știam cum să mă retrag, cum să îmi schimb poziția, ca nu cumva să îl fac tot pe el să se simtă prost. Tot mie îmi era rușine de gândurile și temerile pe care le aveam, căci nu fuse­sem învățată că am dreptul să mă întorc și să îi spun pe un ton calm: „Stop! Vă rog fru­mos să vă retrageți doi pași!

Și ar mai fi claxoanele, ridica­tul fustei, pus mâna în fugă pe sâni sau fund… care în perioa­da adolescenței erau cumva atât de uzuale, încât nici nu puteai să te plângi de ele. Și nu, nu ne plăceau, așa cum cred unii. Dar nu aveam poate suficient curaj pe atunci să pu­nem limite, pentru că societa­tea nu ne învățase asta și nici nu ne oferise un context priel­nic. Dar eu cred că lucrurile se vor schimba în bine, încet (uneori simți că mult prea în­cet), iar viitoarele generații se vor simți mai protejate și mai corect înțelese”, a povestit actrița.