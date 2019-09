Singurele scene fierbinţi de amor cu Dana Rogoz. Fosta vedetă PRO TV apare într-un film nerecomandat minorilor

Dana Rogoz a revenit în atenția fanilor și a presei cu rolul pe care îl joacă în filmul Mo, pe care l-a regizat chiar soțul ei, Radu Dragomir. Filmul va putea fi urmărit în cinematografele din întreaga țară din data de 4 octombrie. Fosta prezentatoare meteo apare la un moment dat în scene fierbinți în peliculă, alături de actorul Răzvan Vasilescu.

Singurele scene fierbinţi de amor cu Dana Rogoz

Dana Rogoz a împlinit 34 de ani pe 26 septembrie. În aceeași zi a avut loc avapremiera filmului Mo, în care actrița joacă alături de Răzvan Vasilescu și Mădălina Craiu. Producția le are în centrul acțiunii pe Mo și pe prietena ei, care sunt prinse copiind la facultate de un profesor foarte sever. Acesta le propune să meargă la el acasă, iar Mo ajunge să se culce cu el.

Dana Rogoz și Răzvan Vasilescu au filmat scene fierbinți de amor pentru acest film, iar soțul actriței mărturisește că nu știe ce s-ar fi făcut dacă Răzvan nu ar fi acceptat acest rol.

„E mai greu să fii regizor decât să fii soţul Danei. E primul film de lung metraj, am mai lucrat la diverse seriale. Scena aia de sex a fost foarte dificil de făcut pentru că era o miză imensă pentru film, în primul rând, şi toată lumea s-a concentrat pe ea. A mers bine, toţi aveam acelaşi interes, trebuia să iasă bine şi nu ne-am gândit la altceva”, a declarat Radu Dragomir pentru click.ro.

„Aştept demult filmul ăsta, de acum patru ani. Am primit cadou scenariul de la Radu într-o formă aproape finală. Răzvan Vasilescu e un partener absolut minunat, care are foarte mare experienţă. Mi-a fost profesor în Universitate, la repertoriu, dar n-am mai jucat cu el până acum. Şi el a crezut în scenariu, Radu a scris pentru noi doi de la început. Am avut o chimie bună şi cu Mădălina Craiu, ne-am întâlnit o lună întreagă într-un teatru şi am repetat şi atunci a mers totul bine”, a spus Dana Rogoz.