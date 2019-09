Ce a ajuns să facă Dana Rogoz, după ce a rărit aparițiile la TV

Dana Rogoz este o personalitate publică din România, actriță de film și TV, obișnuită cu scena înca de la vârsta de 3 ani. Aceasta s-a născut în București, pe data de 26 septembrie 1985. Dana Rogoz a devenit celebră pentru rolul Abramburicăi, din cadrul emisiunii pentru copii de mare succes la acea vreme, „Abracadabra”. Mai apoi a jucat și rolul fiicei lui Nelu Curcă, din serialul „La Bloc”. Totuși, s-ar părea că, de când a devenit o foarte fericită mămică, a trecut printr-o transformare de-a dreptul năucitoare.

Cu ce se ocupă Dana Rogoz de când apare mai rar la TV

Dana Rogoz este o actriță de film și televiziune, dar și prezentatoare TV, designer, model și om de afaceri. Abramburica a intrat în grupul muzical Minisong pe când avea doar 3 ani. La vârsta de 4 ani a început să joace teatru și a plecat în primul ei turneu. Dana Rogoz a început sa joace personajul Abramburica din serialul de la TVR1 pe când actrița avea doar 9 ani. Dana a debutat ca actriță de film în ”Dulcea saună a morții”. În perioada 2002-2009 a jucat în mai multe seriale difuzate de Pro TV și Acasă: La Bloc, Îngerașii, State de România și Fete cu lipici.

Dana Rogoz este o femeie împlinită, are o carieră de invidiat ca actriță și femeie de afaceri, dar și o familie frumoasă. Soțul ei este Radu Dragomir, un regizor de succes, iar cei doi au împreună un copil, pe nume Vlad Luca. Dana și-a întâlnit viitorul soț pe când avea 19 ani și el avea 37 de ani. Cei trei iubesc să călătorească și să petreacă timp împreună în noua lor casă. Soțul Danei Rogoz, Radu Dragomir, a mai fost căsătorit o dată și are și un copil, Barbu, din mariajul cu actrița Ozana Oancea, cea pe care a părăsit-o pentru a-și trăi povestea de dragoste cu cea cunoscută publicului larg drept Abramburica.

Talentata actriță nu mai arată deloc ca înainte

Anii au trecut şi talentata actriţă nu mai arată deloc la fel ca înainte. Acum, Dana este o mamă „full-time” şi a lăsat-o mai moale cu actoria, ocupându-se cu dublarea în limba română a desenelor animate. Joacă la Godot Cafe, la Bulandra, la Teatrul Evreiesc de stat şi la Excelsior, face matinal la Smart Fm, până la finalul lui august în fiecare zi şi apoi doar vinerea şi se ocupă de blogul ei personal care, aşa cum spune ea, îi asigură un confort financiar. Pe lângă asta mai are grijă şi de casă, de familie, de copil şi mai pleacă şi în nişte super vacanţe (a fost cu rulota în Noua Zeelandă). Imaginea ei de tipă/femeie/mamă cool pe care o observi pe blog este chiar reală. O altă sursă de venit că mai este reprezentată de Moon by Dana Rogoz este pălăria sub care a lansat un parfum, o serie de genţi şi de tricouri) dar şi el s-a dezvoltat şi datorită blogului. În plus, a renunţat la frumoasa ei podoabă capilară şi s-a tuns foarte scurt, fiind, practic, aproape de nerecunoscut.

”M-am tuns anul trecut, de ziua mea, în septembrie, din mai multe motive. În primul rând voiam şi o schimbare, nu neapărat una atât de dramatică, dar voiam să donez păr şi am zic că dacă tot mă înscriu în Bravecut, măcar să fie o coadă generoasă. Nu am avut nici un fel de regret. Nu am avut nici măcar şocul pe care l-am avut când m-am vopsit prima dată în viaţă.”