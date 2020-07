Dana Rogoz a făcut anunțul după opt ani de mariaj. “Astăzi am semnat actele”

Dana Rogoz a făcut un anunț special în urmă cu puțin timp, pe pagina sa de Instagram. În urmă cu opt ani, aceasta avea cununia civilă, iar azi, la opt ani de când a devenit ”doamna Dragomir” a mai bifat un eveniment important.

Dana Rogoz a făcut anunțul după opt ani de mariaj

Dana Rogoz a dat o veste ce le-a bucurat inima fanilor. Este vorba despre un proiect de suflet de care se vor ocupa începând de azi. și anume, noua lor căsuță, într-un sat din Transilvania.

”191/366 Acum 8 ani am spus DA și am semnat pentru prima oară că doamna Dragomir. Iar azi am semnat actele pentru căsuța noastră dintr-un sat din Transilvania. Acum aproape că stă să cadă, sărăcuța, dar abia așteptăm să o renovăm și să o umplem de voie bună și amintiri frumoase. E noul nostru proiect, pe care ni l-am făcut cadou la această aniversare. La mulți ani, nouă!”, a scris Dana Rogoz pe Instagram.

Mesajele de felicitare și de La mulți ani din partea fanilor nu au întârziat să apară:

”La mulți, mulți ani impreuna fericiți si sănătoși!!!😘”, le-au transmis fanii Danei Rogoz și soțului ei.

În urmă cu două luni, Dana Rogoz a devenit mămică pentru a doua oară. Aceasta a născut o fetiță pe nume Lia Elena. La două luni de la naștere, aceasta s-a pozat în costum de baie pe terasa casei, iar fanii au fost uluiți de felul în care arată după a doua naștere.

Ședință foto în costum de baie la două luni de la naștere

”Sedinta foto pe terasa casei, acum. Mai facem o poza, mai oprim pentru a legana bebelusa… vedeti voi curand rezultatul pe blog”, a scris ea.

De altfel, Dana Rogoz a făcut și mărturisiri despre momentul nașterii.

”Și mai era și gândul că în acest moment important al familiei noastre voi fi singură… La 5:30 eram în fața spitalului. Vlad a făcut eforturi să rămână treaz pe drum, că să își poată lua la revedere de la mine. Ne-am îmbrățișat toți 3, am plâns, ne-am spus cât de mult ne iubim și ne-am despărțit cu greu. Am intrat în cortul de triaj și i-am spus cadrului medical de la intrare, cu o voce tremurândă, că: ‘Am venit să nasc‘”, a precizat actrița.

„Pe drumul până la sala aveam contracții neregulate, dar care îmi tăiau genunchii. Cred că pe la 8 m-au condus în sala. Tremuram din toate încheieturile, încă de dinainte de anestezie.

(…) A început intervenția, eu tremuram în continuare, la un moment dat mi-a spus că urmează să iasă, am început să plâng și să mă rog întruna să fie sănătoasă, să fie sănătoasă, să fie sănătoasă, și când i-am auzit strigătul…. aaaaaaaaaa…. ce moment de fericire! Extaz! Hohote de plâns de fericire că micuța mea s-a născut și e sănătoasă, că e un bebeluș de nota 10!”, a mai povestit Dana Rogoz pe blogul personal.