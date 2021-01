Dana Rogoz a decis: își ia fiica și pleacă din România. Ce se va întâmpla cu fiul ei

Acesta este ultimul weekend pe care actrița Dana Rogoz îl mai petrece alături de familia întregită, deoarece aceasta va pleca, de luni, în Slovacia, acolo unde trebuie să filmeze un lungmetraj.

Dana Rogoz a mărturisit ca va sta departe de Vlad, fiul ei, dar și de soțul ei, o lună de zile, cea mai lungă perioadă de până acum. Vlad va rămâne acasă, deci, cu tatăl lui, deoarece, din cauza condițiilor actuale, nu pot călători toți.

Iar in restul timpului, am fost doar noi doua, cu pregatit mesele ei in camera hotelului, cu trezirile din noapte, cu tot. Dar cu astea sunt deja obisnuita. Nu sunt in schimb obisnuita sa stau departe de Vlad atat de mult timp. Initial planuisem sa vina si baietii cu noi, sa fim in echipa completa, dar din cauza conditiilor actuale, e mai sigur pentru ei sa ramana acasa. Ah, ultimul weekend inainte de plecare.

P.S. Zambetul asta topeste inimi, are forta sa opreasca razboaie si sa aduca pacea pe pamant. Zambetul asta imi da forta”, a mărturisit Dana Rogoz pe Facebook, alături de o poză cu ”Lia-Bucuria”, așa cum o alintă actrița pe fiica ei, care zâmbește foarte des, potrivit spuselor acesteia.