Dana Rogoz și-a uluit fanii cu un set de imagini publicate din seara de Anul Nou. Vedeta în vârsta de 35 de ani are două sarcini la activ, cea de-a doua fiind cea mai recentă, din 2020. Pe 20 mai a venit pe lume fiica ei și a regizorului Radu Dragomirescu, pe nume Lia Elena. Mama ei o alintă pe internet Lia Bucuria.

Pe data de 20 mai 2020, Dana Rogoz a născut o fetiță sănătoasă la o maternitate privată din București. Evenimentul a avut loc în plină pandemie, motiv pentru care vedeta în vârstă de 35 de ani a avut mari emoții.

De Revelion, vedeta a petrecut acasă, alături de familia ei. Cu toate că nu au ieșit deloc în vizită și nimeni nu pare să fi fost la ei, familia s-a îmbrăcat cu haine noi. Aceștia au respectat tradiția pe care românii o au de ani buni de zile.

Dana Rogoz a atras atenția imediat cu silueta ei trasă ca prin inel. Cu toate că are doi copii, vedeta seamănă la trup cu o tânără de 35 de ani. Fanii au complimentat-o imediat pentru look-ul impecabil pe care l-a afișat.

”Și ce dacă am fost doar noi acasă de Revelion? Am aprins lumânările, am îmbracat haine noi ca să avem noroc, ne-am bucurat de artificiile vecinilor (mulțumim!).

Am văzut un film la videoproiectorul primit de la Moș Crăciun, mâncând popcorn și înghețată, ne-am pupat și ne-am urat să fim sănătoși în 2021, căci cu restul visurilor ne descurcăm să ni le împlinim singuri”, a fost mesajul Danei la trecerea dintre ani.