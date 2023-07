Dana Roba, dezvăluiri cutremurătoare în fața Mirelei Vaida după bătaia primită: ‘Pastorul i-a zis să nu-mi dea divorțul’

Drama Danei Roba a șocat o lume întreagă. Make-up artista a fost lovită în cap cu un ciocan de către soțul ei, provocându-i răni atât de grave încât aceasta a ajuns la spital în stare de inconștiență. Deși medicii nu i-au dat șanse de supraviețuire, ea s-a născut a doua oară. Ce dezvăluiri face acum vedeta, după coșmarul prin care a trecut.

În urma cu o lună, într-o dimineața, în timp ce Dana Roba dormea, soțul și tatăl copiilor săi s-a năpustit asupra ei cu un ciocan și a lovit-o cu bestialitate. Vedeta a fost dusă de urgență la spital, în comă, iar medicii nu îi dădeau șanse de supraviețuire.

Leziunile provocate de loviturile în cap au fost atât de crunte, încât aceasta a avut nevoie de o operație pe creier care a durat nu mai puțin de nouă ore. Ulterior a fost supusă și altor intervenții chirurgicale reparatorii.

Cazul make-up artistei în vârstă de 31 de ani a șocat opinia publică. Acum, la aproximativ o lună de la odiosul eveniment, aceasta și-a făcut curaj și a vorbit despre clipele de coșmar prin care a trecut.

”Într-o zi am ajuns acasă și nu am găsit cheia, nu era, l-am întrebat, a zis că nu știe. M-am rugat, venise noaptea și am adormit. La 5-6 dimineața, m-am trezit cu câteva ciocane în cap și spunea ”Pocăito eu te omor, daca vrei divorț, eu te omor”. El a intrat cu un ciocan și m-a lovit de 8 ori, m-a ridicat, m-a dat cu capul de perete, m-a târât

Fetele erau în camera lor un metru distanță, s-au trezit, au început să plângă. Eu am intrat în stare de inconștiență, fetele strigau „Vrem la mama, vreau la mama, lasa-mă să o văd!”. Mă mir că nu le-a omorât și pe fete. El a premeditat moartea mea, el nu a avut un astfel de ciocan în casă.

În ziua aia..imediat după ce m-a lăsat zăcând pe jos..nu mai știu ce s-a întâmplat, știu că a luat fetele, a vorbit la telefon, țipa și a venit la mine în cameră și a zis ”Vrei să chem ambulanța?” „Și am zis ”Da, te rog..I-am zis, mai bine faci 15 ani de închisoare decât 25”. a mărturisit Dana Roba, la Acces Direct.