Ce reacție au avut fiicele Danei Roba când și-au văzut mama mutilată. Vedeta nu și-a putut stăpâni lacrimile

La începutul lunii iunie, Dana Roba a trecut printr-un tragic incident provocat chiar de soțul ei. Acum, la o lună de la nefastul eveniment, vedeta a putut să își țină din nou în brațe fetele.

În urma cu o lună, într-o dimineața, în timp ce vedeta dormea, soțul acesteia s-a năpustit asupra sa cu un ciocan și a lovit-o grav. Dana Roba a fost dusă de urgență la spital și a fost supusă mai ultor operații pe creier. În dimineața targicului eveniment, fetițele make-up artistei erau acasă și, după cum a declarat vedeta pentru Click.ro, fata cea mică știe în detaliu tot ceea ce s-a întâmplat.

Tot Dana Roba a mărturisit că soțul ei știa dinainte ce vrea să facă și avea un plan bine pus la punct.

Deși micuțe și martore din spatele ușii la întreg evenimentul, când și-au văzut pentru prima oară după externare mama, fetițele Danei Roba nu au știut cum să reacționeze și le-a fost greu să își vadă mama într-o asemenea stare.

”Mă refac ușor, ușor. Nu sunt atât de bine în perioada aceasta, îmi este greu tare. Sunt traumatizată că am mâinile în ghips și nu pot să lucrez, sunt traumatizată și de faptul că nu am păr în cap. Fetițele mele sunt foarte bine, mă iubesc foarte mult. Le-a fost greu atunci când m-au văzut, la început, vreo două ore, să mă accepte. Inițial nu m-au acceptat pentru că nu aveam păr în cap, dar au înțeles și acum este bine.”, a spus Dana Roba.

Singura speranță pe care o mai are acum Dana Roba este ca legea să își facă treabă și soțul ei să plătească pentru tot ce i-a făcut.

”Vreau să știe judecătorul că el în acea dimineață mi-a pus un linear la gât și l-a ținut acolo mult timp. Eu acel linear nu îl aveam în casă. Pentru că am fost afectată foarte tare în urma celor întâmplate, neapărat eu mai am nevoie de încă trei operații. Am – nu am bani, trebuie să fac acele operații: una la frunte, pentru că nu am craniu, una la nas și una la mâini, pentru că am toate degetele rupte.”, a mai adăugat Dana Roba.