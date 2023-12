Dana Marijuana, Sărbători la lanternă. Cât a costat-o casa din Vama Veche: „Am prins o reducere!” EXCLUSIV

Dana Coteanu Marijuana a considerat că viața în București este mult prea scumpă pentru veniturile ei lunare, prin urmare anul acesta, s-a mutat definitiv în Vama Veche, alături de iubit și de fiica cea mică. Solista ne-a dezvăluit, exclusiv pentru Playtech Știri, cu ce probleme se confruntă iarna, în căsuța ei de pe litoral.

Regina muzicii hop-hop trăiește din ajutorul social, dar și din micile colaborări muzicale. Cum însă în București viața e mult prea scumpă, Dana Marijuana a decis să se mute în Vama Veche, unde și-a cumpărat o căsuță și un teren, într-o zonă mai izolată. Este însă foarte fericită că a devenit proprietară, chiar dacă mai sunt multe de făcut. Iarna asta chiar va avea ceva de îndurat, pentru că nu are curent electric:

”Mi-am cumpărat o sobă, pe lemne și cărbuni, ca să facem cald în casă. Nu am curent electric, nu am abonament, am niște panouri, s-au cam stricat, trebuie să punem altele noi.

Până atunci, avem niște lămpi pe baterii, un fel de lanterne mari, moderne, fata mea poate face și lecțiile, nu e o problemă, deși, de obicei, le face ziua. Vom merge cu toții, însă, câteva zile, și la rudele iubitului meu, din Onești, este foarte frumos acolo”.