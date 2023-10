Dana Marijuana, mesaj pentru ”nașul” Caddy, de la B.U.G. Mafia, care a suferit un infarct: ”I-am trimis armata mea de îngeri” EXCLUSIV

Vestea că artistul Dragoș Neagu (47 de ani), Caddy de la B.U.G. Mafia, a fost internat, în urma unui infarct, a șocat-o și pe Dana Coteanu Marijuana, el fiind, de fapt, nașul ei, pe plan artistic. Solista de muzică hip-hop ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre starea acestuia de sănătate, dar și despre debutul ei muzical, la doar 14 ani, când s-a bucurat de susținerea lui Caddy.

Membrii trupei B.U.G. Mafia și-au anunțat fanii, zilele trecute, pe conturile sociale, că artistul Caddy se află pe patul de spital, după ce a suferit un infarct.

Tot membrii trupei mai spun că, pentru o vreme, în spectacole vor urca pe scenă doar Uzzi și Tata Vlad:

Unii dintre fani nu au fost însă de acord ca trupa să cânte fără Caddy. Tata Vlad a lămuri pe loc situația:

Da, Caddillac e indisponibil, pentru acest concert, dar nu e un motiv ca Mafia să se oprească și am fost cu toții de acord cu asta. Pentru că ne respectam pe noi, pe organizatorul concertului și pe fanii noștri. Simplu”.

”La un moment dat, acum ceva timp, am hotărât împreună ceva. Când va muri unul dintre noi, ceilalți continuă și banii se vor împarți tot la 3, cu partea celui decedat mergând la familia lui.

Contactată de Playtech Știri, solista de muzică hip-hop Dana Coteanu Marijuana ne-a vorbit despre starea de sănătate a solistului Caddy, dar și despre începutul colaborării lor muzicale, pe când ea avea doar 14 ani. Acum, la greu, artista are pentru el un mesaj emoționant:

”Îi transmit lui Caddy gândurile mele bune, mi-e un om tare drag, să dea Dumnezeu să treacă peste acest impas, am aflat că deja este mult mai bine și doctorii îl ajută. Mă rog pentru el, i-am trimis armata mea de îngeri, armată care s-a luptat cu demonii, cu boala lui.

Și eu, atunci când am avut probleme, și am fost internată, cei de la B.U.G. Mafia s-au rugat pentru mine și m-au sprijinit, dar și eu am fost mereu lângă ei. De altfel, Caddy e cel care mi-a ales numele de scenă, este nașul meu, pe plan artist, aveam doar 14 ani, a crezut în mine, în talentul meu.

El și colegii lui mi-au propus atunci să cânt, să colaborăm în studioul lor de înregistrări, atunci am început serios cu muzica”, ne-a declarat artista.