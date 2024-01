Dana Marijuana are din nou concerte plătite după ani în care a cântat pe mâncare: ”Nu cer mult!”. Câți bani câștigă pentru piesa ”Cea mai fidelă fată” EXCLUSIV

Solista Dana Coteanu Marijuana s-a confruntat, ani la rând, cu probleme financiare din lipsa concertelor. Însă, acum, la început de an, solista anunță că revine forță pe scenă, fiind deja invitată în spectacole importante. Artista a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, ce onorariu are pentru un recital, dar și cum se descurcă iarna, în căsuța ei de la Vama Veche.

Dana Marijuana se bucură de primele ei concerte, după o pauză de ani de zile, în care de-abia prindea câte un contract plătit, unii oferindu-i doar mâncare. Solista, considerată ”regina muzicii hip-hop” la începutul anilor 2000, și-a manifestat bucuria revederii cu publicul.

”Am început să am mai multe spectacole, unele chiar foarte bune. Voi cânta pe 3 martie 2024 și la Berăria H, am acolo un recital. În general, cânt câte șase sau câte trei piese, inclusiv hit-ul meu, ”Cea mai fidelă fată”.

Artista Dana Coteanu s-a mutat, în 2023, din București în căsuța ei din Vama Veche, unde, treptat, a învățat să se gospodărească și să economisească:

”Este bine la casă, este liniște, nu mai plătesc mult la utilități. Încălzim cu lemne, avem sobă, am pus și prize, nu mai stăm la lumina lanternei. În plus, ne-am montat pe casă panouri, o să plătim mai puțin la curent, vom face economii mari.

În ultimii ani, solista Dana Coteanu a fost nevoită să se reprofileze, pentru a putea să-și întrețină cele două fiice. Iată din ce a câștigat bani, pe lângă pensia pe caz de boală pe care o primește, de 1.700 de lei!

”Am lucrat bijuterii, am avut și un magazin pe Lipscani, apoi am vândut mărgele, brățări și cercei pe la târguri, dar și obiecte vechi. Mergeam prin toată țara. Dar, am mai câștigat ceva bani și din tablourile pe care le pictez. Am încercat să mai fac câte ceva, să muncesc, dacă din muzică nu prea primeam nimic”, s-a confesat Dana Coteanu, exclusiv pentru Playtech Știri.